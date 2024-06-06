Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Китай заявив, що його план щодо України підтримують понад 20 країн. Українське МЗС відповіло Пекіну
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду
Посольство США в Україні попередило чоловіків з двома паспортами про неможливість виїзду
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
МОН змінило порядок прийому на навчання до вишів. Серед іншого, підвищено бали для вступу в аспірантуру
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
Партнерський репортаж«У пацієнта з руки стирчить болгарка»: один день з життя лікарів приймального відділення
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
ГоловнаСвіт

Литовський Сейм у першому читанні підтримав призов до армії після школи

Термін служби складатиме 9 місяців з можливістю скорочення до 6.

Литовський Сейм у першому читанні підтримав призов до армії після школи
Фото: Delfi

Сейм Литви зробив перший крок до проведення в країні реформи військової служби. Парламентарі за основу підтримали законопроєкт, який передбачає призов юнаків одразу після завершення школи.

Як пише литовське видання Delfi, після отримання повістки литовці не зможуть вступити до вищого навчального закладу, поки не пройдуть службу. Тривалість перебування в армії складатиме 9 місяців, проте за певних обставин цей термін може бути скорочений до півроку.

Ті, хто встиг закінчити ВНЗ та отримати дефіцитні для війська спеціальності, служитимуть лише 3 місяців, отримавши базову військову підготовку.

Поправки до законодавства щодо обов'язкової служби в разі остаточного схвалення набудуть чинності з 2026 року. Їхня мета - залучити до армії більше спеціалістів, які складуть резерв для ефективного виконання завдань у випадку кризи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies