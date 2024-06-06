Литовський Сейм у першому читанні підтримав призов до армії після школи

Сейм Литви зробив перший крок до проведення в країні реформи військової служби. Парламентарі за основу підтримали законопроєкт, який передбачає призов юнаків одразу після завершення школи.

Як пише литовське видання Delfi, після отримання повістки литовці не зможуть вступити до вищого навчального закладу, поки не пройдуть службу. Тривалість перебування в армії складатиме 9 місяців, проте за певних обставин цей термін може бути скорочений до півроку.

Ті, хто встиг закінчити ВНЗ та отримати дефіцитні для війська спеціальності, служитимуть лише 3 місяців, отримавши базову військову підготовку.

Поправки до законодавства щодо обов'язкової служби в разі остаточного схвалення набудуть чинності з 2026 року. Їхня мета - залучити до армії більше спеціалістів, які складуть резерв для ефективного виконання завдань у випадку кризи.