Німеччина оновила план тотальної оборони у разі нападу Росії на НАТО

Уряд ФРН оновив "рамкову директиву про тотальну оборону" часів холодної війни як реакцію на прогнози про можливий напад Росії на НАТО, передає "Європейська правда".

Відповідно до плану, в разі російської агресії німецькі війська перекинуть на східний фланг. Інформацію про напад уряд має оголосити через радіо та інтернет. При цьому Бундестаг до завершення нападу не можна буде розпустити, а влада використовуватиме "спеціальні технології" для обміну секретною інформацією. При цьому медіа мають "без затримки" повідомляти населенню важливі новини.

Відповідно до директиви, німці повинні будуть використовувати для укриття підвальні приміщення в "міцних будівлях", або ж підземні автостоянки чи підземні залізничні станції. Лікарні мають бути готові до напливу пацієнтів. Якщо буде потреба, влада розпоряджатиметься про евакуацію, але при цьому не можна буде розлучати сім'ї.

На період війни влада ФРН контролюватиме постачання продовольства і ціни на нього або ж введення талонів, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання (йдеться про рис, бобові, згущене молоко). Можлива також робота компаній на потреби оборони чи вилучення майна для потреб армії.

У плані врахували роботу комунальних служб і критичної інфраструктури. Її розписали детально, наприклад, обов'язкове прибирання сміття, щоб запобігти епідеміям, абсолютний пріоритет на дорогах і залізниці військової техніки тощо. До речі, метеорологічні служби на час війни можуть із міркувань безпеки не інформувати про прогноз погоди.

У таких умовах у ФРН повернуть обов'язкову військову службу. Усі німці віком від 18 років будуть зобов'язані працювати, причому за потреби - навіть у вихідні та святкові дні.