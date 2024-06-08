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Росіяни стягнули баржі, щоб захистити Кримський міст, - британська розвідка

Встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормом.

Росіяни стягнули баржі, щоб захистити Кримський міст, - британська розвідка
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Росіяни намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у соцмережі X. 

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормом, що зменшило їх ефективність.

  • Раніше видання The Independent з посиланням на дослідження супутникових знімків повідомляло, що Росія практично припинила використання Кримського мосту для транспортування вантажів військового призначення. Видання також зробило висновки, що знищення Кримського мосту стає для України менш пріоритетною військовою ціллю.
  • Натомість британські військові вважають, що міст є стратегічною ціллю номер один.
  • ЗМІ також переконують, що ГУР проведе операцію зі знищення мосту у першій половині 2024-го.
  • На руйнування мосту натякнув і представник України в ООН Сергій Кислиця. 
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