Росіяни стягнули баржі, щоб захистити Кримський міст, - британська розвідка

Встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормом.

Росіяни намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж. Про це свідчать супутникові знімки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у соцмережі X.

"Ці баржі були розміщені російськими військами, намагаючись захистити міст і судноплавний канал, зменшуючи кути підходу для українських безпілотних надводних апаратів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що встановлені раніше конструкції були пошкоджені штормом, що зменшило їх ефективність.