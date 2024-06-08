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Генсек НАТО відмовляється від створення п'ятирічного фонду допомоги Україні – Bloomberg

Столтенберг тепер пропонує НАТО виділяти 40 млрд євро на рік для підтримки України.

Генсек НАТО відмовляється від створення п'ятирічного фонду допомоги Україні – Bloomberg
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив відмовитися від створення фонду допомоги Україні на 100 млрд євро на наступні п'ять років, пишеBloomberg із посиланням на ознайомлених співрозмовників.

Відмова від плану такого роду підтримки України виникла після того, як Генсек зіштовхнувся з протидією з боку членів Альянсу. Натомість він просить країни НАТО продовжувати робити свої поточні внески.

За словами джерел видання, під час зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі наступного тижня можуть запропонувати іншу пропозицію, яка може отримати підтримку. Зокрема, вона передбача загальні витрати держав Альянсу на допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро на рік.

Це відповідатиме середньорічним внескам з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

НАТО визначатиме цілі внесків для кожної країни на основі відсотка від її валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, публікуватиме підсумки в щорічному звіті.

Новий план дасть Україні чіткіше розуміння щодо рівня підтримки з боку Альянсу в найближчі роки.

“Ми вже витратили близько 40 мільярдів доларів на рік, але я прошу союзників зробити це і на наступні роки. Ми повинні зберігати принаймні такий рівень підтримки щороку, стільки, скільки буде потрібно”, — сказав Столтенберг.

За словами джерел Bloomberg, ця пропозиція має широку підтримку майже усіх членів Альянсу, хоча Угорщина залишається під питанням., адже Віктор Орбан просив надати його країні можливість відмовитися від будь-якої поглибленої підтримки України.

Крім того, напередодні Туреччина закликала союзників НАТО уникати того, щоб будь-яка координація допомоги "створювала враження активнішого залучення Альянсу у конфлікт".

  • Генеральний секретар Альянсу побоюється, що фінансування України може припинитися за відсутності обов’язкових зобов’язань, особливо на тлі погроз вивести США зі складу НАТО, що лунають від Трампа. На початку квітня генсек запропонував створити фонд допомоги Україні на 100 млрд євро, покликаний гарантувати, що всі країни блоку робитимуть до нього внески. 
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