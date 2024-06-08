Головне за ніч та ранок суботи, 8 червня: 9 збитих БпЛА, обстріл Нікопольщини, вибухи в Криму

За день росіяни 14 разів атакували Нікопольський район

Сили оборони України вночі 8 червня збили керовану авіаційну ракету Х-59 та дев'ять безпілотників типу "Шахед".

"Уночі 8 червня війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області (РФ) та здійснили пуски 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Курська (РФ) і мис Чауда (тимчасово окупований Крим)", — ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У результаті бойової роботи розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби РЕБ Повітряних сил збили дев’ять дронів Shahed і ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів, 9 танків ворога, 36 артсистем і 7 крилатих ракет. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 517 290 окупантів, майже 7500 ворожих танків, 28 російських кораблів і один підводний човен.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 8 червня російська армія атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе й артилерію, унаслідок обстрілів загинув чоловік.

"Уночі оборонці неба збили над областю два "Шахеди" – у Дніпровському та Синельниківському районах. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог застосовував дрони-камікадзе й артилерію. Під ударом – Нікополь, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади", - повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За інформацією глави ОВА, внаслідок обстрілу загинув чоловік.

"У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка. Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля. Зруйнована приватна оселя, ще 5 – понівечені.

У Покровській громаді Нікопольського району ворог поранив рятувальника. Російська армія знову використовує техніку подвійного удару: б'є після того, як на місце обстрілу приїжджають екстрені служби, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

За його інформацією, ворог вдарив дроном повторно, коли вогнеборці приїхали ліквідовувати наслідки попередньої атаки.

28-річного рятувальника госпіталізували у важкому стані.

42 енергоблоки зруйновані Росією. Працюють лише 27% великих теплових електростанцій, заявив в ефірі телемарафону прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, лише 27% великих теплових електростанцій залишаються в робочому стані, решта пошкоджені або зруйновані. 20 гідроенергетичних блоків наразі не працюють це ще 1,3 ГВт потужності.

"Ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії - це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють", — розповів Шмигаль.

Пріоритетом для уряду є відновлення енергоспроможності системи перед настанням зими.

За повідомленнями каналу "Кримський вітер", у тимчасово окупованому Криму вночі лунали численні вибухи. Спершу під атакою опинилася ТЕС біля Балаклави, а пізніше гучні звуки, від яких у будинках вилітали шибки, чули в бухті Севастополя.

Окупаційна влада заявила про знищення безекіпажного катера - таким терміном вона найчастіше характеризує українські морські дрони. Проте за інформацією, яка потребує підтвердження, втрат міг зазнати флот росіян.

Також ближче до 4 ранку вибухи чули у Керчі - але з іншого боку протоки, в Темрюксьскому районі Краснодарського краю РФ.

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