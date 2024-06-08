За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 517 290 окупантів, майже 7500 ворожих танків, 28 російських кораблів і один підводний човен.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 517 290 (+1210) осіб,
- танків ‒ 7843 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9) од,
- артилерійських систем – 13533 (+36) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 834 (+1) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59),
- крилаті ракети ‒ 2277 (+7),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 2248 (+10)