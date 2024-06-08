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За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів

Також знищено 9 танків ворога, 36 артсистем і 7 крилатих ракет.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів
Фото: скріншот відео

Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 517 290 окупантів, майже 7500 ворожих танків, 28 російських кораблів і один підводний човен. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 517 290 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 7843 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15105 (+9) од,
  • артилерійських систем – 13533 (+36) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 834 (+1) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10945 (+59),
  • крилаті ракети ‒ 2277 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18484 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2248 (+10)
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