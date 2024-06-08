На польсько-білоруському кордоні зростає кількість мігрантів, – Reuters

На кордоні Білорусі та Польщі з кожним днем збільшується кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Європи, разом з цим на кордоні зростає напруга, пише Reuters.

"В оточенні густих лісів десяток людей тулилися біля огорожі з гострими кінцями вздовж білоруського кордону, чекаючи можливості перелізти через неї або відсунути планки, щоб попрямувати на захід до Польщі. З іншого боку озброєні польські прикордонники і солдати ходили і їздили туди-сюди, пильно стежачи за групою, яка складалася переважно з молодих людей з Близького Сходу, деякі з них були позначені порізами від гострого дроту", — зазначають у Reuters.

Агенство зазначає, що Польща та ЄС раніше звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос, виштовхуючи мігрантів через кордон в межах того, що

Варшава назвала явище мігрантів на кордоні "гібридною війною". Водночас у Мінську та Москві заперечили такі звинувачення.

У польському уряді, кількість людей, які прибувають до країни, стає більшою. Внаслідок дій мігрантів 28 травня помер прикордонник, який отримав травми під час сутичок з ними. У зв'язку з цим уряд прем'єр-міністра Дональда Туска хоче створити спеціальну зону на кордоні, аби обмежити дії мігрантів.

"Цей кордон, на жаль, не є безпечним. Мета цієї зони полягає в тому, щоб ніхто не зазнавав подібних нападів, яких зазнають польські солдати", — сказав заступник міністра оборони Павел Залевський.

Згідно з чинними домовленостями, мігранти можуть подати заяву на отримання притулку в Польщі, яка є членом ЄС, коли вони перебувають на польській землі.

Одним із тих, кому вдалося перелізти через паркан, був Ноаман Аль-Хем'ярі, 24-річний графічний дизайнер з Ємену. Він розпові, що разом з іншими побудував драбину з дерева, клаптиків тканини і пластикових пакетів, а вночі переліз через бар'єр. Спершу він подав заяву на польську студентську візу з Ємену, в якій йому відмовили, потім поїхав до РФ та Білорусі, а згодом до кордону, де провів 22 дні.

З моменту запроваження забороненої зони, для мігрантів ще більше ускладниться життя, сказала Агата Ключевська, яка керує місцевою групою підтримки мігрантів.

За її словами, будь-яке повернення до більших обмежувальних заходів може залишити ще більше людей на білоруському боці та змусити таких волонтерів, як вона повернутися до тих днів, коли їм доводилося таємно допомагати мігрантам.