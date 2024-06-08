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На польсько-білоруському кордоні зростає кількість мігрантів, – Reuters

Зі збільшеням кількості мігрантів зростає напруга.

На польсько-білоруському кордоні зростає кількість мігрантів, – Reuters
Білорусько-польський кордон
Фото: belta.by

На кордоні Білорусі та Польщі з кожним днем збільшується кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Європи, разом з цим на кордоні зростає напруга, пише Reuters.

"В оточенні густих лісів десяток людей тулилися біля огорожі з гострими кінцями вздовж білоруського кордону, чекаючи можливості перелізти через неї або відсунути планки, щоб попрямувати на захід до Польщі. З іншого боку озброєні польські прикордонники і солдати ходили і їздили туди-сюди, пильно стежачи за групою, яка складалася переважно з молодих людей з Близького Сходу, деякі з них були позначені порізами від гострого дроту", — зазначають у Reuters.

Агенство зазначає, що Польща та ЄС раніше звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос, виштовхуючи мігрантів через кордон в межах того, що 

Варшава назвала явище мігрантів на кордоні "гібридною війною". Водночас у Мінську та Москві заперечили такі звинувачення. 

У польському уряді, кількість людей, які прибувають до країни, стає більшою. Внаслідок дій мігрантів 28 травня помер прикордонник, який отримав травми під час сутичок з ними. У зв'язку з цим уряд прем'єр-міністра Дональда Туска хоче створити спеціальну зону на кордоні, аби обмежити дії мігрантів.

"Цей кордон, на жаль, не є безпечним. Мета цієї зони полягає в тому, щоб ніхто не зазнавав подібних нападів, яких зазнають польські солдати", — сказав заступник міністра оборони Павел Залевський.

Згідно з чинними домовленостями, мігранти можуть подати заяву на отримання притулку в Польщі, яка є членом ЄС, коли вони перебувають на польській землі.

Одним із тих, кому вдалося перелізти через паркан, був Ноаман Аль-Хем'ярі, 24-річний графічний дизайнер з Ємену. Він розпові, що разом з іншими побудував драбину з дерева, клаптиків тканини і пластикових пакетів, а вночі переліз через бар'єр. Спершу він подав заяву на польську студентську візу з Ємену, в якій йому відмовили, потім поїхав до РФ та Білорусі, а згодом до кордону, де провів 22 дні.

З моменту запроваження забороненої зони, для мігрантів ще більше ускладниться життя, сказала Агата Ключевська, яка керує місцевою групою підтримки мігрантів.

За її словами, будь-яке повернення до більших обмежувальних заходів може залишити ще більше людей на білоруському боці та змусити таких волонтерів, як вона повернутися до тих днів, коли їм доводилося таємно допомагати мігрантам.

  • У квітні прикордонслужба Польщі відбила спробу нелегального перетину кордону, який мала намір зробити група чисельністю понад 220 осіб. Вони прямували з Білорусі. А в березні на польсько-білоруському кордоні зафіксували рекорд нелегалів - за добу до ЄС намагалися незаконно потрапити 133 людини.
  • У 2022 році Польща звела сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом на всій протяжності кордону з Білоруссю, за винятком ділянки, що проходить річкою Буг.
  • Встановлення електронного бар'єру на сухопутній ділянці завершилося влітку 2023 року. Він охоплює 11 контейнерів, у які інтегровано електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення, тепловізорними камерами, десятками кілометрів кабелів виявлення.
  • Наприкінці поточного року Польща планує почати будівництво електронного бар'єру на водній ділянці вздовж кордону з Білоруссю.
  • Раніше повідомлялося, що Країни Балтії і Польща закриють свої кордони з Білоруссю, якщо трапиться "критичний інцидент".
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