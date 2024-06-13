В Амстердамі суд відмовився визнати вбивство журналіста-криміналіста терактом

Судді оголосили вироки виконавцю та організаторам вбивства Пітера Р. де Фріса три роки тому.

Суд Амстердама засудив до тривалих термінів ув'язнення трьох підозрюваних у вбивстві кримінального журналіста Пітера Р. де Фріса у 2021 році.

Про це пише нідерландське видання NOS.

Cтрілок Делано Г. і водій Каміль Е. отримали до 28 років позбавлення волі, а організатор Крістіан М. буде за гратами 26 років і один місяць.

Ще один підозрюваний проведе 14 років за гратами за постачання зброї, а двом чоловікам, які стежили за журналістом, коли його поранили, присудили по 10 років.

Трьох осіб виправдали. Вважалося, що вони “готували” вбивство, але їхню причетність не довели.

Прокурори хотіли довічних термінів ув'язнення для трьох обвинувачених, стверджуючи, що вони мали терористичні мотиви. Однак судді вирішили, що злочин не був терактом і заявили, що довічне ув'язнення у цій справі буде занадто жорстким покаранням.