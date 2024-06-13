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В Амстердамі суд відмовився визнати вбивство журналіста-криміналіста терактом

Судді оголосили вироки виконавцю та організаторам вбивства Пітера Р. де Фріса три роки тому.

В Амстердамі суд відмовився визнати вбивство журналіста-криміналіста терактом
Фото: EPA/UPG

Суд Амстердама засудив до тривалих термінів ув'язнення трьох підозрюваних у вбивстві кримінального журналіста Пітера Р. де Фріса у 2021 році.

Про це пише нідерландське видання NOS.

Cтрілок Делано Г. і водій Каміль Е. отримали до 28 років позбавлення волі, а організатор Крістіан М. буде за гратами 26 років і один місяць.

Ще один підозрюваний проведе 14 років за гратами за постачання зброї, а двом чоловікам, які стежили за журналістом, коли його поранили, присудили по 10 років. 

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Трьох осіб виправдали. Вважалося, що вони “готували” вбивство, але їхню причетність не довели. 

Прокурори хотіли довічних термінів ув'язнення для трьох обвинувачених, стверджуючи, що вони мали терористичні мотиви. Однак судді вирішили, що злочин не був терактом і заявили, що довічне ув'язнення у цій справі буде занадто жорстким покаранням.

  • Де Вріса застрелили серед білого дня на жвавій вулиці Амстердама 6 липня 2021 року. Вбивство привернуло увагу до злочинного світу наркоугруповань країни.
  • Журналіст був радником і довіреною особою свідка у суді над лідером злочинного угруповання. Брата свідка та адвоката також вбили.
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