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Латвія планує виробляти заряди для 155-мм боєприпасів

Проєкт Рига втілюватиме разом з італійськими, фінськими, норвезькими та французькими партнерами.

Латвія планує виробляти заряди для 155-мм боєприпасів

Латвія планує виробляти заряди для артилерійських боєприпасів головного калібру НАТО ‒155 мм.

Про це повідомив міністр оборони країни Андріс Спрудс під час міністерської наради блоку у Брюсселі, пише BBC.

“Разом з нашими міжнародними партнерами Nammo, Nexter, Simmel (Nexter і Simmel перейменовані в KNDS France та KNDS Italy відповідно - ред.), італійськими, фінськими, норвезькими та французькими партнерами, проєкт вироблятиме модель зарядів у Латвії”, ‒ сказав Спрудс.

За його словами, нарощувати виробництво боєприпасів необхідно не лише для підтримки України, а й для зміцнення оборони країн військового Альянсу.

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Заряди для артилерійських снарядів часто виробляються окремо від корпусів та інших деталей ‒ саме так організовано виробництво снарядів 155 калібру в США.

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