Суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити 200 мільйонів євро штрафу через міграційну політику

Будапешт не виконав рішення суду 2020 року щодо права заявників на міжнародний захист залишатися у країні.

Угорщина повинна буде сплатити 200 мільйонів євро штрафу за те, що Будапешт не змінив політику поводження з мігрантами та шукачами притулку на своєму кордоні.

Про це повідомили у Суді Європейського союзу, пише Reuters.

Будапешт, який раніше відмовився виконувати рішення суду 2020 року, також буде змушений сплачувати щоденно пеню у розмірі одного мільйона євро до виплати штрафу.

У своєму вердикті суд ЄС зазначив, що Угорщина не вжила заходів “щоб виконати рішення 2020 року щодо права заявників на міжнародний захист залишатися в Угорщині до остаточного рішення щодо їхньої апеляції на відмову їхніх заяв та видворення громадян третіх країн, які незаконно перебувають”.

Раніше угорський уряд стверджував, що постанова 2020 року є спірною, оскільки країна вже закрила так звані “транзитні зони”, а також посилила правила заборони майбутнім заявникам про притулок.

Згідно з чинним законодавством, люди можуть подавати прохання про притулок лише за межами кордонів Угорщини, в її посольствах у сусідніх Сербії чи Україні. Тих, хто намагається перетнути кордон, регулярно повертають.