Суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити 200 мільйонів євро штрафу через міграційну політику

Угорщина повинна буде сплатити 200 мільйонів євро штрафу за те, що Будапешт не змінив політику поводження з мігрантами та шукачами притулку на своєму кордоні.
Про це повідомили у Суді Європейського союзу, пише Reuters.
Будапешт, який раніше відмовився виконувати рішення суду 2020 року, також буде змушений сплачувати щоденно пеню у розмірі одного мільйона євро до виплати штрафу.
У своєму вердикті суд ЄС зазначив, що Угорщина не вжила заходів “щоб виконати рішення 2020 року щодо права заявників на міжнародний захист залишатися в Угорщині до остаточного рішення щодо їхньої апеляції на відмову їхніх заяв та видворення громадян третіх країн, які незаконно перебувають”.
Раніше угорський уряд стверджував, що постанова 2020 року є спірною, оскільки країна вже закрила так звані “транзитні зони”, а також посилила правила заборони майбутнім заявникам про притулок.
Згідно з чинним законодавством, люди можуть подавати прохання про притулок лише за межами кордонів Угорщини, в її посольствах у сусідніх Сербії чи Україні. Тих, хто намагається перетнути кордон, регулярно повертають.
- Прем'єр-міністр Віктор Орбан, який часто конфліктував з Брюсселем з різних питань ‒ від незалежності судової влади до відправки зброї в Україну, у 2021 році пообіцяв “зберегти актуальний режим (щодо осіб, які шукають притулку), навіть якщо Європейський суд накаже змінити його”.
- Європейська комісія подала другу заяву до суду на початку 2022 року, заявивши, що Угорщина не вжила всіх необхідних заходів для виконання рішення комісії від 2020 року.