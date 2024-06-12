Понад 20 блогерів з Європи та США, ймовірно, причетні до поширення російської пропаганди, — Bloomberg

У компанії YouTube заявили, що сервіс залишається доступним у Росії з початку війни, як "один із небагатьох способів доступу росіян до незалежних новин".

Близько 24 інфлюенсерів з Канади, Австралії та США, або переїхали назавжди до Росії чи подорожували до РФ після повномасштабного вторгнення і мають понад 2 мільйони підписників, приетні до поширення російської пропаганди, пише Bloomberg.

За даними Bloomberg разом облікові записи 24 інфлюенсерів в YouTube мають понад два мільйона підписників, а постійними темами у їхніх відео є екскурсії російськими торговими центрами та супермаркетами. Таким чином блогери намагаються спробувати показати, який, нібито, вплив мають західні санкції на Росію, а також сюжети, спрямовані проти ЛГБТ.

Попри те блогери повністю відмовляються говорити про війну з Україною.

Немає прямих доказів того, що ці особи є частиною скоординованої кампанії російського уряду, який часто використовує соціальні мережі для поширення дезінформації.

Тим не менш, відомі "ютубери" відіграють життєво важливу роль у поширенні російської пропаганди.

"Росія створює ці наративи у величезних масштабах з метою заповнити інформаційне середовище якомога більшою кількістю різних заяв, і сподівається, що деякі з цих ідей залишаться в інформаційному полі", — заявив старший науковий співробітник та шеф-редактор Енді Карвін із аналітичного центру "Атлантична рада".

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон так само захоплювався російськими продуктовими магазинами під час своєї поїздки до країни, під час якої він також брав інтерв’ю у президента Путіна.

У заяві компанії YouTube йдеться, що сервіс залишається доступним у Росії з початку війни, як один із небагатьох способів доступу росіян до незалежних новин.

Компанія заявила, що не виявила жодних порушень правил спільноти після перегляду облікових записів, позначених Bloomberg і наразі роблять все, аби "усунути скоординовану операцію впливу, незалежно від політичних поглядів, які вони підтримують".