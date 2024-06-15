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США виділяють Україні $1,5 млрд на відновлення енергетики

824 мільйони доларів спрямують на відновлення енергетичного сектору, 379 мільйонів — на гуманітарну допомогу.

США виділяють Україні $1,5 млрд на відновлення енергетики
Kamala Harris
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в рамках Саміту миру в Швейцарії віце-президент Камала Гарріс оголошує про виділення понад 1,5 мільярда доларів США на зміцнення енергетичного сектору України, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

Про це ідеться на сайті Білого Дому.

Частина коштів, 500 мільйонів доларів разом із 324 мільйонами доларів уже оголошеного фінансування, піде на задоволення надзвичайних енергетичних потреб в Україні, зокрема ремонт пошкодженої критичної інфраструктури.

Понад 379 мільйонів доларів спрямують на гуманітарну допомогу для біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від конфлікту громад – від продовольства до послуг водопостачання, санітарії та гігієни.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили понад 3,2 мільярда доларів на фінансування гуманітарної допомоги та майже 1,5 мільярда доларів на відновлення енергетичного сектору.

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