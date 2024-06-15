Проукраїнський мер Будапешта залишиться на посаді: його оголосили переможцем виборів

Крадіжки виборів не сталося: національна виборча комісія Угорщини підтвердила факт переобрання Гергея Корачоня на посаду мера Будапешта.

Як пише "Європейська правда", політик з проукраїнською позицією зміг відстояти свою перемогу після того, як було проведено перерахунок голосів. Кандидат, який мав підтримку уряду Віктора Орбана, Давід Вітезі, намагався оскаржити результати через аномальну кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

Проблему спричинило рішення керівної партії "Фідес" в останній момент зняти з виборів свого представника і підтримати Вітезі. Як наслідок, чимало людей не знали про це і голосували за кандидата, що вибув.

Після повторної перевірки бюлетенів виявилося, що Корачонь переміг з перевагою лише у 41 голос, але Вітезі зрештою визнав поразку і привітав опонента.