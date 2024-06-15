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Російський Су-24 порушив повітряний простір Швеції

Коли російський пілот не зреагував на попередження, Швеція підняла у повітря свої JAS-39 Gripen.

Російський Су-24 порушив повітряний простір Швеції
Російський Су-24 у повітряному просторі Швеції
Фото: ВПС Швеції

У п'ятницю вдень російський винищувач СУ-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від південного краю Готланда. 

Про це йдеться у повідомленні Сил оборони Швеції.

Пілота російського літака усно попередили усним викликом шведського повітряного бойового командування. Коли повітряне судно РФ проігнорувало попередження і не відхилилося від свого маршруту, Швеція підняла свої винищувачі четвертого покоління JAS-39 Gripen.

"Дії Росії є неприйнятними і демонструють відсутність поваги до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за всім процесом і були там, щоб втрутитися", – повідомив начальник ВПС Йонас Вікман.

Сам правопорушення літаком РФ було нетривалим.

Востаннє несанкціоновані польоти через повітряний простір Швеції Росія здійснювала у 2022 році. Тоді два російські СУ-27 і два СУ-24 теж пролетіли над Готландом.

Нещодавно російський військовий літак порушив повітряний простір Фінляндії уперше з моменту вступу країни до НАТО. Літак РФ зайшов на територію Фінляндії на глибину 2,5 кілометрів і пробув у повітряному просторі близько 2 хвилин.

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