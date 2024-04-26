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У Британії розслідують підпал бізнесу, пов'язаного з Україною, на замовлення Кремля

Підозрювані можуть бути пов'язані з "Групою Вагнера".

У Британії розслідують підпал бізнесу, пов'язаного з Україною, на замовлення Кремля
Підпалу двох об'єктів промислової зони у східному Лондоні, Великобританія, березень 2024 року
Фото: Х/London Fire Brigade

У Великобританії триває розслідування підпалу підприємства, пов'язаного з Україною, який могли курувати російські спецслужби.

Як повідомляє The Guardian, обвинувачення висунули 20-річному Ділану Ерлу, 22-річному Джейку Рівзу, а також ще трьом чоловікам - Полу Інглішу, Нії Менсаху та Дмітріусу Паулаускесу.

Ерла звинувачують у шахрайській діяльності, вивченні та розвідці об'єктів, а також у спробі вербування осіб для надання допомоги іноземній розвідці.

За даними королівської прокуратури, перший підозрюваний переслідував підприємства, пов'язані з Україною, на користь Росії. Його звинувачують в організації та фінансуванні підпалу двох об'єктів промислової зони у східному Лондоні в березні.

Прокуратура стверджує, що Ерл пов'язаний із забороненою терористичною організацією «Група Вагнера». Пол Інгліш, Нія Менсах отримали звинувачення у підпалі за обтяжливих обставин, Джейк Рівз - у згоді отримати матеріальну вигоду від іноземної розвідки, а також у підпалі за обтяжливих обставин, а Дмітріус Паулаускем - у зберіганні інформації про терористичні акти.

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