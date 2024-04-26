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У Фінляндії стартують військові навчання Arrow 24, до яких долучилися ще три країни НАТО

Метою навчань є відпрацювання взаємодії між союзниками.

У Фінляндії стартують військові навчання Arrow 24, до яких долучилися ще три країни НАТО
Фото: yle.fi

Сухопутні війська Фінляндії розпочинають сьогодні щорічні військові навчання Arrow 24, які пройдуть на полігоні Ніінісало.

Про це повідомляє видання Yle.fi.

Метою навчань є відпрацювання взаємодії між союзниками та підвищення готовності приймати міжнародну допомогу.

У навчаннях візьме участь близько 2250 фінських солдатів, з яких 1850 – строковики. Під час них використають 500 одиниць транспорту Оборонних сил.

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До маневрів також долучаться солдати з інших країн НАТО, зокрема Великої Британії, Латвії та Естонії. Чисельність міжнародних військ складає 300 осіб.

Навчання завершаться 14 травня.

Росія вже назвала їх провокаційними та заявила, що вони збільшують ризик військових інцидентів. 

  • 21 квітня розпочалися литовсько-польські військові навчання Brave Griffin 24/II, за якими спостерігатимуть президенти обох країн. Вони розпочинають серію навчань НАТО Steadfast Defender, що проходитимуть у різних країнах Європи і мають перевірити ефективість оборонних планів, схвалених під час минулорічного саміту у Вільнюсі.
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