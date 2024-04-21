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Розпочалися литовсько-польські військові навчання, за якими спостерігатимуть президенти обох країн

Вони розпочинають серію навчань НАТО Steadfast Defender, що проходитимуть у різних країнах Європи і мають перевірити ефективість оборонних планів, схвалених під час минулорічного саміту у Вільнюсі.

Розпочалися литовсько-польські військові навчання, за якими спостерігатимуть президенти обох країн
Спільні польсько-литовські військові навчання
Фото: Twitter Збройних сил Литви

Сьогодні, 21 квітня, розпочалися спільні литовсько-польські військові навчання Brave Griffin 24/II, які розпочинають серію навчань НАТО Steadfast Defender.

Про це пише RMF24 та повідомляють Збройні сили Литви. 

Польсько-литовські військові навчання триватимуть тиждень, розпочнуться в неділю поблизу Друскінінкая, Алітуса та Орань у Литві. Головна мета – перевірити сценарій оборони на основі польсько-литовського плану Орша на Сувальському перешийку. У навчаннях також беруть участь військовослужбовці США та Португалії.

Збройні сили Литви повідомили, що відправили на навчання 1,5 тисячі військовослужбовців та майже 200 одиниць військової техніки. Наступного тижня за маневрами спостерігатимуть Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа.

Навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця червня в Литві, мають на меті перевірити оборонні плани, схвалені під час минулорічного саміту у Вільнюсі та здатність Альянсу швидко мобілізувати та транспортувати американські війська з метою зміцнення оборони Європи.

Вони є реакцією Північноатлантичного альянсу на напад Росії на Україну та російські загрози країнам НАТО. Маневри охоплять територію від Атлантики до східного флангу НАТО. Вони проходитимуть у різних країнах Європи. Це одні з найбільших навчань з часів "холодної війни", і у них візьмуть участь понад 90 тисяч військових із понад 30 країн.

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