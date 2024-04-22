Кулеба нагадав главам МЗС та оборони країн ЄС, що Україні необхідна зброя і ППО, а не дискусії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв онлайн-участь у зустрічі міністрів закордонних справ та оборони держав-членів ЄС разом із міністром оборони України Рустемом Умеровим.

"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем «Patriot» та «SAMP/T», ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", – сказав Кулеба, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Також український міністр закордонних справ поінформував європейських колег щодо критичних потреб нашої держави задля протидії російській агресії та зміни ситуації на полі бою на користь України.

Крім того, очільники закордонного та оборонного відомств подякували європейським колегам за всю надану Україні військову та іншу підтримку з початку російського повномасштабного вторгнення.

"Ми всі вітаємо рішення Палати представників Конгресу США щодо надання потужного пакету підтримки для України. Але ми в Європі не можемо та не маємо розслаблятися. По-перше, оборона Європи – це насамперед справа нас, європейців. По-друге, за півроку дискусій в США Європа продемонструвала справжнє лідерство та здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запамʼятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед", – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна здатна зупинити російську агресію на своїй землі та запобігти її розповзанню на інші країни.

"Сила зупиняє Росію. Обережність лише провокує її. Не навпаки. Єдиний спосіб не дати Путіну запалити більшу війну в Європі — це нанести болісні втрати російським окупаційним військам на території України. Лише завдавши Путіну поразки на нашій території можна змусити його відмовитися від агресивних планів щодо Молдови, Польщі, країн Балтії, Фінляндії та інших європейських країн", – зазначив глава МЗС України.

Крім того, під час розмови обговорили захист енергетичної системи України від російського терору та зміцнення стійкості нашої держави, захисту міст і громад, посилення українських воїнів.