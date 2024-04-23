ЄС висунув TikTok ультиматум через функцію нового додатка

Єврокомісії не сподобалося, що у Lite-версії мережі можна заробляти гроші за перегляди.

Європейська Комісія вимагає від розробників соціальної мережі TikTok упродовж доби надати пояснення щодо запуску на території Франції та Іспанії функції плати за активність у "полегшеній" версії додатка.

Як пише BBC, європейські чиновники вважають, що китайська мережа не провела належним чином оцінку ризиків, як того вимагає нове законодавство ЄС щодо цифрових продуктів.

Єврокомісії не сподобалося, що у TikTok Lite користувач може отримувати невелику суму бонусів за перегляди відео, які можна обміняти на ваучери та подарункові картки. Цю механіку вважають "такою, що викликає залежність та шкодить психологічному здоров'ю, особливо у дітей".

TikTok наполягає на тому, що функція доступна лише для повнолітніх осіб, але в Єврокомісії вказують на відсутність ефективного механізму перевірки віку користувача.

Відповідно до законів ЄС, компанія може бути оштрафована на суму до 6% свого річного прибутку, якщо упродовж доби не відключить функцію або не надасть потрібну документацію.