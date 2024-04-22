Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Речник ВМС підтвердив ураження корабля "Коммуна" в окупованому Севастополі, — ЗМІ
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Подоляк відповів на заяву Маска про відсутність стратегії виходу із війни в Україні
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Вбивство поліцейського на Вінниччині: нападників затримали (оновлено)
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
С-200 проти російських «стратегів»
С-200 проти російських «стратегів»
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
Сім областей України є найбільш незахищеними від російських атак, — Повітряні сили
ГоловнаСвіт

Дуда підтвердив готовність розмістити в Польщі ядерну зброю НАТО

За його словами, дискусії щодо ядерної співпраці між Польщею та США тривають "деякий час".

Дуда підтвердив готовність розмістити в Польщі ядерну зброю НАТО
Фото: EPA/UPG

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО. Про це в інтерв'ю сказав президент Анджей Дуда, пише The Guardian.

Заява пролунала на тлі переміщення Росією її ядерного арсеналу до Білорусі та Калінінграда. Польща межує і з Білоруссю, і з Калінінградською областю.

"Якщо наші союзники вирішать доставити ядерну зброю на нашу територію як частину ядерного обміну, аби підсилити східний фланг НАТО, ми готові це зробити", – сказав польський президент в розмові з газето Fakt.

За його словами, дискусії щодо ядерної співпраці між Польщею та США тривають "деякий час".

"Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність", – сказав Дуда.

  • В Польщі і раніше говорили про готовність розмістити на своїй території натівську ядерну зброю. В червні 2023, невдовзі після оголошення Росією рішення про розміщення своєї ядерної зброї в Білорусі, тодішній прем'єр Польщі попросив союзників по НАТО дозволу взяти участь у програмі Nuclear Sharing. 
  • Nuclear Sharing – домовленості НАТО про розподіл ядерної енергії. Домовленості складаються з ядерного потенціалу, літаків та інфраструктури, наданої рядом країн НАТО країн для колективної оборони союзників, які не мають власної ядерної зброї. 
  • У 2022 в Держдепі говорили, що не збираються розміщувати ядерну зброю на польській території. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies