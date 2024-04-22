Дуда підтвердив готовність розмістити в Польщі ядерну зброю НАТО

За його словами, дискусії щодо ядерної співпраці між Польщею та США тривають "деякий час".

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО. Про це в інтерв'ю сказав президент Анджей Дуда, пише The Guardian.

Заява пролунала на тлі переміщення Росією її ядерного арсеналу до Білорусі та Калінінграда. Польща межує і з Білоруссю, і з Калінінградською областю.

"Якщо наші союзники вирішать доставити ядерну зброю на нашу територію як частину ядерного обміну, аби підсилити східний фланг НАТО, ми готові це зробити", – сказав польський президент в розмові з газето Fakt.

За його словами, дискусії щодо ядерної співпраці між Польщею та США тривають "деякий час".

"Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність", – сказав Дуда.