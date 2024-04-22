Дуда підтвердив готовність розмістити в Польщі ядерну зброю НАТО

Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю НАТО. Про це в інтерв'ю сказав президент Анджей Дуда, пише The Guardian.
Заява пролунала на тлі переміщення Росією її ядерного арсеналу до Білорусі та Калінінграда. Польща межує і з Білоруссю, і з Калінінградською областю.
"Якщо наші союзники вирішать доставити ядерну зброю на нашу територію як частину ядерного обміну, аби підсилити східний фланг НАТО, ми готові це зробити", – сказав польський президент в розмові з газето Fakt.
За його словами, дискусії щодо ядерної співпраці між Польщею та США тривають "деякий час".
"Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність", – сказав Дуда.
- В Польщі і раніше говорили про готовність розмістити на своїй території натівську ядерну зброю. В червні 2023, невдовзі після оголошення Росією рішення про розміщення своєї ядерної зброї в Білорусі, тодішній прем'єр Польщі попросив союзників по НАТО дозволу взяти участь у програмі Nuclear Sharing.
- Nuclear Sharing – домовленості НАТО про розподіл ядерної енергії. Домовленості складаються з ядерного потенціалу, літаків та інфраструктури, наданої рядом країн НАТО країн для колективної оборони союзників, які не мають власної ядерної зброї.
- У 2022 в Держдепі говорили, що не збираються розміщувати ядерну зброю на польській території.