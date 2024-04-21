Держмитна служба: Польща тимчасово не оформлятиме українські фури із вантажами

На польському кордоні через технічні несправності не здійснюватимуть прийом (оформлення) вантажних транспортних засобів з вантажем на вʼїзд до Польщі до 7 ранку 22 квітня.

Про це інформує Державна митна служба із посиланням на польських митників.

"Митні формальності щодо вантажівок, які рухаються з України до Республіки Польща суміжна сторона не здійснюватиме з 17:00 год. (за польським часом) 21 квітня орієнтовно до 07:00 год. 22 квітня", зазначили на митниці.

Проте рух порожніх транспортних засобів буде здійснюватись у звичайному режимі.