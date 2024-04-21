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Держмитна служба: Польща тимчасово не оформлятиме українські фури із вантажами

Порожні транспортні засоби пропускатимуть.

Держмитна служба: Польща тимчасово не оформлятиме українські фури із вантажами
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

На польському кордоні через технічні несправності не здійснюватимуть прийом (оформлення) вантажних транспортних засобів з вантажем на вʼїзд до Польщі до 7 ранку 22 квітня.

Про це інформує Державна митна служба із посиланням на польських митників. 

"Митні формальності щодо вантажівок, які рухаються з України до Республіки Польща суміжна сторона не здійснюватиме з 17:00 год. (за польським часом) 21 квітня орієнтовно до 07:00 год. 22 квітня", зазначили на митниці.

Проте рух порожніх транспортних засобів буде здійснюватись у звичайному режимі.

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