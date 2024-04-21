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У Сувальському коридорі стартували литовсько-польські військові навчання

До навчань долучилися також союзники із США та Португалії.

У Сувальському коридорі стартували литовсько-польські військові навчання
Фото: D. Umbraso/LRT nuotr

Сьогодні стартували спільні литовсько-польські тактичні навчання з авіаційним елементом “Хоробрий грифон 24/II”, у межах яких випробуватимуть оборонні сценарії у Сувальському коридорі. 

Про це повідомив литовський мовник LRT з посиланням на військових.

У цих навчаннях також візьмуть участь союзники із США та Португалії.

“У ході навчань 1,5 тис. військовослужбовців піхотної бригади “Жямайтія” ім. Великого гетьмана Литовського Яна Ходкевича спільно з союзниками випробуватимуть оборонні сценарії у так званому Сувальському коридорі відповідно до двостороннього литовсько-польського “Оршанського плану”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Цей план у 2022 році підготували командувачі литовської та польської армії, більша його частина засекречена. Навчання триватимуть до 26 квітня.

Водночас у Литві продовжуються навчання "Удар меча", організовані Збройними силами США.

Сувальський коридор – це приблизно 100-кілометрова прикордонна ділянка між Литвою та Польщею, яка із заходу межує з Калінінградською областю, а зі сходу – з Білоруссю.

  • На початку квітня міністерство оборони США оголосило про офіційний початок найбільших навчань американських військ у Європі під назвою DEFENDER-24. Навчання триватимуть до 31 травня, участь в них візьмуть понад 40 тисяч бійців з 20 країн НАТО та партнерів.
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