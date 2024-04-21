ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСвіт

Галущенко: Німеччина може надати Україні доступ до закритих енергетичних об'єктів

Наразі Україна тісно співпрацює з Литвою.

Галущенко: Німеччина може надати Україні доступ до закритих енергетичних об'єктів
Фото: mev.gov.ua

Німеччина запропонувала Україні надати доступ до закритих енергетичних об'єктів, щоб отримати обладнання.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати", — каже міністр.

Він підкреслив, якщо Україні доведеться замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то на цю зиму обладнання не буде. Однак, допомога від партнерів для Києва надходить постійно.

"Перше – це устаткування, друге – це енергетичний фонд підтримки України. Уже є ініціативи різних держав, зокрема Данії, щодо додаткового внесення коштів у цей фонд. Є ініціативи і від інших держав, і вони скоро будуть озвучені. Там суттєві кошти, які підуть у цей фонд підтримки енергетики України, і які ми одразу зможемо використовувати", — зазначив очільник Міненерго.

  • Україна повністю втратила державну вугільну генерацію електроенергії: одна з трьох ТЕС, якими володіла компанія "Центренерго", опинилася в окупації ще у 2022 році, а дві знищили росіяни. Останню, Трипільську ТЕС — під час удару 11 квітня. Які можуть бути наслідки для країни, читайте в матеріалі LB.ua.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies