Галущенко: Німеччина може надати Україні доступ до закритих енергетичних об'єктів

Німеччина запропонувала Україні надати доступ до закритих енергетичних об'єктів, щоб отримати обладнання.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Ми зараз із нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наші групи фахівців у Литві дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати для відновлення і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва. Нещодавно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, і він запропонував подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати", — каже міністр.

Він підкреслив, якщо Україні доведеться замовити якесь устаткування і виготовити його на виробництві, то на цю зиму обладнання не буде. Однак, допомога від партнерів для Києва надходить постійно.

"Перше – це устаткування, друге – це енергетичний фонд підтримки України. Уже є ініціативи різних держав, зокрема Данії, щодо додаткового внесення коштів у цей фонд. Є ініціативи і від інших держав, і вони скоро будуть озвучені. Там суттєві кошти, які підуть у цей фонд підтримки енергетики України, і які ми одразу зможемо використовувати", — зазначив очільник Міненерго.