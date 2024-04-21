У Латвії готуються до відмови від російської як другої іноземної мови у школах

У Латвії готуються до відпови від вивчення російської як другої іноземної мови у школах країни. Зокрема, у вівторок, 23 квітня, уряд ухвалить відповідне рішення.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що поки що латвійські школярі вивчають англійську як першу іноземну від початку навчання, а другу мову починають вивчати з кінця початкової школи.

"Теоретично діти можуть вивчати французьку, німецьку та інші мови як другу іноземну, але на практиці найчастіше викладається російська мова, оскільки в школах не вистачає вчителів інших мов", – йдеться у матеріалі.

За даними Міністерства освіти і науки (МОН), російська мова викладається як друга іноземна майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи російській мові не пропонується.

Відмова від вичення російської буде поступовою. Якщо рішення буде ухвалене, то з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову на рівні основної освіти одну з офіційних мов Європейського союзу (ЄС) чи країн-членів Європейської економічної зони (ЄЕЗ), також мову, яка регулюється міжурядовими угодами про освіту. Російська не входить до цього переліку.

Ті учні, які до 1 вересня 2025 року почнуть вивчати другу іноземну мову, яка не є офіційною мовою ЄС чи ЄЕЗ, або мову, що регулюється міжурядовими угодами, матимуть змогу довчити її. Це стосуватиметься і викладання російської мови як другої іноземної. Проте учні, які розпочнуть навчання у четвертому класі 1 вересня 2025 року, не вивчатимуть другої іноземної мови у 2025/2026 навчальному році.

Під час публічного обговорення надійшло дуже багато заперечень від приватних осіб проти плану Міністерства освіти. Протягом двох тижнів від приватних осіб та представників різних асоціацій надійшло понад 300 звернень, більшість з яких спрямована проти поступової відмови від російської мови як другої іноземної.

Основні причини незгоди зводяться до того, що діти не повинні бути обмежені у вивченні рідної мови та повинні самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також наголошується, що відмова від російської з політичних причин неприпустима.