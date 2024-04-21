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Серби на півночі Косово бойкотують референдум щодо усунення мерів-албанців

Провідна місцева партія "Сербський список" заявила, що мери повинні були просто подати у відставку перед виборами.

Серби на півночі Косово бойкотують референдум щодо усунення мерів-албанців
Голосування за усунення мерів-албанців у чотирьох муніципалітетах на півночі Косова, 21 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Більшість сербів на півночі Косово бойкотували місцевий референдум у неділю про те, чи слід усунути мерів-етнічних албанців у чотирьох муніципалітетах, чиє призначення призвело до насильства минулого року.

Про це пише Reuters з посиланням на виборчу комісію Косово.

У Косово переважно проживають етнічні албанці, але близько 50 тисяч сербів на півночі відкидають уряд Приштини і вважають Белград своєю столицею. Колишня сербська провінція оголосила незалежність у 2008 році через десять років після партизанського повстання.

Приблизно до полудня менше 100 із приблизно 46 тисяч зареєстрованих сербських виборців проголосували у Північній Мітровіці, Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавічі. Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку (05:00 за Гринвічем) і мали закритися о 7 вечора.

У вересні минулого року уряд Приштини погодився скасувати місцеві вибори на півночі Косово та провести нові, піддавшись тиску заходу після того, як місцеві серби переважною більшістю бойкотували голосування у квітні 2023 року.

Але план Приштини щодо проведення передвиборчого референдуму з питанням про звільнення чотирьох мерів відхилила провідна місцева партія “Srpska Lista” (Сербський список), заявивши, що мери повинні були просто подати у відставку перед голосуванням. Політсила вважає, що цілісність референдуму була підірвана кампанією тиску та залякування місцевих сербів з боку косовського уряду. Крім того, референдум не був частиною початкової угоди між Приштиною, Белградом і міжнародними посередниками, спрямованої на вирішення конфлікту щодо управління на півночі Косова.

“Srpska Lista” також закликала місцевих сербів бойкотувати проміжні вибори мера, що розпалює напруженість між Белградом і Приштиною.

Сербія за підтримки союзників Росії, Китаю, а також п'яти держав-членів Європейського Союзу” ніколи не визнавала державність Косова.

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