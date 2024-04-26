Франція та Німеччина продовжили проєкт із розробки нового бойового танка до 2040 року

Франція та Німеччина підписали сьогодні меморандум про перехід до наступної фази проєкту зі спільної розробки бойового танка не пізніше 2040 року.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерства оборони країн.

У 2017 році Берлін і Париж домовилися працювати над спільним винищувачем під керівництвом Франції, загальна вартість якого оцінюється приблизно в 100 мільярдів євро, а також франко-німецьким танком, який замінить німецький Leopard 2 і французький Leclerc.

Сьогодні сторони домовилися про подальший розподіл роботи між виробниками танка і сподіваються підписати перші контракти до кінця року. Проєкт фінансується порівну і реалізовується під керівництвом Німеччини. Очолює його холдингова компанія KNDS, яку створили французька Nexter і німецька Krauss-Maffei-Wegmann (KMW) ‒ виробник танка Leopard. Участь також беруть компанії Rheinmetall і Thales.

“Була проведена дуже важлива робота, яка... дозволяє нам заявити, що в 2040-х роках настане час для двох дружніх сусідніх країн, членів Європейського Союзу та членів НАТО, мати повністю функціональну та оперативну броньовану кавалерію”, – сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“Попереду ще довгий шлях до реалізації нашої франко-німецької сухопутної бойової системи майбутнього, MGCS. І все ж сьогоднішнє підписання Меморандуму про взаєморозуміння є ще однією важливою віхою”, ‒ сказав його німецький колега Борис Пісторіус.

Reuters зазначає, що розробка танка наступного покоління вважається життєво важливою для того, щоб підкреслити, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, а також взяти на себе лідерство перед Росією та Сполученими Штатами, які ще не оприлюднили планів з модернізації власних танків.