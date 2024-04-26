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Франція та Німеччина продовжили проєкт із розробки нового бойового танка до 2040 року

Новий танк замінить німецький Leopard 2 і французький Leclerc. Підписання перших контрактів очікується до кінця року.

Франція та Німеччина продовжили проєкт із розробки нового бойового танка до 2040 року
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Франція та Німеччина підписали сьогодні меморандум про перехід до наступної фази проєкту зі спільної розробки бойового танка не пізніше 2040 року.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерства оборони країн.

У 2017 році Берлін і Париж домовилися працювати над спільним винищувачем під керівництвом Франції, загальна вартість якого оцінюється приблизно в 100 мільярдів євро, а також франко-німецьким танком, який замінить німецький Leopard 2 і французький Leclerc.

Сьогодні сторони домовилися про подальший розподіл роботи між виробниками танка і сподіваються підписати перші контракти до кінця року. Проєкт фінансується порівну і реалізовується під керівництвом Німеччини. Очолює його холдингова компанія KNDS, яку створили французька Nexter і німецька Krauss-Maffei-Wegmann (KMW) ‒ виробник танка Leopard. Участь також беруть компанії Rheinmetall і Thales.

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“Була проведена дуже важлива робота, яка... дозволяє нам заявити, що в 2040-х роках настане час для двох дружніх сусідніх країн, членів Європейського Союзу та членів НАТО, мати повністю функціональну та оперативну броньовану кавалерію”, – сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“Попереду ще довгий шлях до реалізації нашої франко-німецької сухопутної бойової системи майбутнього, MGCS. І все ж сьогоднішнє підписання Меморандуму про взаєморозуміння є ще однією важливою віхою”, ‒ сказав його німецький колега Борис Пісторіус.

Reuters зазначає, що розробка танка наступного покоління вважається життєво важливою для того, щоб підкреслити, що Європа може створити власну оборонну автономію, конкурувати з новими гравцями, такими як Індія та Китай, а також взяти на себе лідерство перед Росією та Сполученими Штатами, які ще не оприлюднили планів з модернізації власних танків.

  • Раніше стало відомо, що проєкт танка, який створюють Париж та Берлін, базуватиметься на досвіді, отриманому під час війни Росії проти України. 
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