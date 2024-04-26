У Польщі через декілька днів представлять новий проєкт закону про допомогу українським біженцям

Польське МВС зазначило, що не ділиться з Україною інформацією про біженців.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив, що через декілька днів представлять нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які проживають у Польщі, передає RMF24.

Кервінський відреагував на рішення української сторони тимчасово призупинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку.

"Усі рішення щодо громадян України, які проживають у Польщі, внесено до спеціального закону. Нещодавно ми продовжили дію цього закону до 30 червня і за кілька днів представимо нову редакцію цього закону, яка регулюватиме всі ці питання», - зазначив міністр.

Він додав, що рішення, пов'язані зі ситуацією довкола біженців-чоловіків, розроблятиме його заступник. Також Кервінський зазначив, що Польща не ділиться з українською стороною даними про біженців, які перебувають на її території.