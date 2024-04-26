У Польщі через декілька днів представлять новий проєкт закону про допомогу українським біженцям

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив, що через декілька днів представлять нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які проживають у Польщі, передає RMF24.
Кервінський відреагував на рішення української сторони тимчасово призупинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку.
"Усі рішення щодо громадян України, які проживають у Польщі, внесено до спеціального закону. Нещодавно ми продовжили дію цього закону до 30 червня і за кілька днів представимо нову редакцію цього закону, яка регулюватиме всі ці питання», - зазначив міністр.
Він додав, що рішення, пов'язані зі ситуацією довкола біженців-чоловіків, розроблятиме його заступник. Також Кервінський зазначив, що Польща не ділиться з українською стороною даними про біженців, які перебувають на її території.
- Днями Міністерство закордонних справ України наказало керівникам усіх дипломатичних установ тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.
- Згодом МЗС оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.
- На такий крок України відреагувала Єврокомісія.
- Також Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.
- Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території.