​Зеленський розраховує, що партнери розширять навчання українських пілотів на F-16

Протягом року українські пілоти та технічні команди навчалися експлуатації F-16 у США, Великій Британії, Данії, Нідерландах.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що держави-партнери розширять платформу, в рамках якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позитив у тому, що ми чекаємо на додаткові (постачання, - ред.) F-16 і в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Це різні формати тренувань, різні стадії. Я вірю, що партнери знайдуть можливість це (навчання, - ред.) розширити, а саме платформу тренувань і навчання наших пілотів. І не лише пілотів – інженерів тощо. Для нас це дуже важливо", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, протягом останнього року українські пілоти та технічні команди навчалися експлуатації F-16 у США, Великій Британії, Данії, Нідерландах.

Крім того, центр для підготовки пілотів із країн НАТО відкрився в Румунії, яка заявила про готовність прийняти й українських фахівців.

F-16 в Україні