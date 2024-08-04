​Зеленський розраховує, що партнери розширять навчання українських пілотів на F-16

Президент Володимир Зеленський розраховує, що держави-партнери розширять платформу, в рамках якої українські пілоти та інженери навчаються експлуатації західних винищувачів F-16.
Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Позитив у тому, що ми чекаємо на додаткові (постачання, - ред.) F-16 і в тому, що багато наших хлопців зараз навчаються. Це різні формати тренувань, різні стадії. Я вірю, що партнери знайдуть можливість це (навчання, - ред.) розширити, а саме платформу тренувань і навчання наших пілотів. І не лише пілотів – інженерів тощо. Для нас це дуже важливо", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, протягом останнього року українські пілоти та технічні команди навчалися експлуатації F-16 у США, Великій Британії, Данії, Нідерландах.
Крім того, центр для підготовки пілотів із країн НАТО відкрився в Румунії, яка заявила про готовність прийняти й українських фахівців.
F-16 в Україні
- Сьогодні президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала перші американські винищувачі F-16.
- Раніше британське видання The Economist повідомило, що в останній день липня в Україну прибули перші 10 винищувачів F-16, у перспективі їх має бути 79. А до кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва.
- США також погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити F-16, які Київ отримає від європейських партнерів. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".