50 найбільших донорів США пожертвували демократам та республіканцям 1,5 мільярда доларів

Відповідно до аналізу даних Федеральної виборчої комісії США, 50 найбільших донорів пожертвували 1,5 мільярда доларів у політичні комітети та інші групи, які змагаються на виборах у ході цього електорального циклу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Переважна більшість грошей провідних донорів отримали Super PAC – cуперкомітети з політичної активності, організації, що формально не пов’язані з передвиборними штабами кандидатів, проте може збирати і витрачати не обмежені законами суми на його підтримку або на критику проти його конкурентів. Super PAC можуть приймати необмежені суми від окремих осіб і часто тісно співпрацюють з кампаніями кандидатів попри те що правила забороняють координувати їхню рекламу.

Серед приватних мегадонорів більшість підтримали республіканців. Десятка найбільших приватних донорів виглядає отак:

1. Тімоті Меллон, залізничний магнат. Пожертвував $165 млн на користь республіканців, зокрема 125 млн на Super PAC MAKE AMERICA GREAT AGAIN INC, який підтримує президентську кампанію Дональда Трампа.

2. Кеннет Гріффін, інвестор і фінансист, засновник і генеральний директор хедж-фонду Citadel. Пожертвував $75,7 млн республіканцям.

3. Джефф і Джанін Ясс, фінансисти. Загальна сума великих пожертв на користь Республіканської партії – $73,9 млн

4. Річард і Елізабет Уілайн, судноплавні магнати. Пожертвували республіканцям $70,7 млн.

5. Майкл Блумберг, колишній мер Нью-Йорка, співзасновник медіакомпанії, яка носить його ім'я. Пожертвував Демократичній партії 41 мільйон доларів, з них 19 – на комітет, що підтримує президентську кампанію Камали Гарріс.

6. Пол Сінгер, засновник хедж-фонду та інвестор. Пожертвував $40,9 млн республіканцям.

7. Роберт Бігелоу, готельний магнат. Пожертвував 35 мільйонів доларів республіканцям.

8. Рейд Хоффман та Мішель Йі, співзасновник LinkedIn та його дружина. Подружжя є великими філантропами. Загальна сума великих пожертв на користь демократів – $ 31,6 млн.

9. Фред Ейчанер, медіамагнат. Пожертвував $26,4 млн на користь демократів.

10. Джеймс і Мерилін Саймонс. Джеймс Саймонс, засновник хедж-фонду Renaissance Technologies помер у травні цього року. Разом із дружиною Мерилін він заснував фонд Самонса. Пожертвували Демократичній партії $24,4 млн.Найбільші донори серед організацій.

1. Криптовалютна компанія Coinbase. Пожертвувала $91,1 млн Комітетам республіканців і демократів, що підтримують розвиток криптовалют.

2. Комітет “Розширення можливостей батьків”. Загальна сума великих пожертв – $82,5 млн. Підтримував президентську кампанію республіканця Рона ДеСантіса.

3. Фонд політичних реформ. Некомерційна організація, пов’язана з Джорджем Соросом, пожертвувала $ 60 млн на користь демократів.

4. Некомерційна організація “Future Forward USA Action”. Суперкомітет на підтримку Камали Гарріс, пожертвував $ 55,9 млн

5. Криптовалютна фірма Ripple Labs, пожертвувала $49 млн на підтримку просування криптовалют у США, у тому числі у фонди демократів та республіканців.

6. Фірма венчурного капіталу AH Capital Management. Пожертвувала $48,5 млн на підтримку просування криптовалют у США, у тому числі у фонди демократів та республіканців.

7. Промисловий конгломерат Koch Industries. Пожертвував на користь Республіканської партії $43,3 млн.

8. Некомерційна організація “Більшість вперед”. Загальна сума великих пожертв на користь демократів – $32,3 млн

9. Некомерційна організація захисту довкілля “Ліга виборців охорони природи”. Пожертвувала демократам $27,5 млн.

10. Профспілка “Об'єднане братство теслярів і столярів. Пожертвувала демократам $26,4 млн.