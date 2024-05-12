США пропонують Ізраїлю розвіддані про ХАМАС в обмін на скасування операції в Рафаху, — The Washington Post

Адміністрація Байдена, намагаючись запобігти наземній операції ізраїльської армії в Рафах, пропонує Ізраїлю конфіденційні розвіддані, які допоможуть визначити місцеперебування лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання, пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Джерела також інформують, що американська сторона готова допомогти у наданні тисячі притулків, щоб Ізраїль міг побудувати наметові містечка і допомогти з облаштуванням систем доставки їжі, води і медикаментів, щоб палестинці, евакуйовані з Рафаха, могли мати придатне для проживання місце.

Джо Байден і його помічники робили такі пропозиції протягом останніх кількох тижнів, з надією, що вони переконають Ізраїль провести більш обмежену і точкову операцію в місті на півдні Гази, де переховуються близько 1,3 мільйона палестинців, які втекли з інших частин Гази за наказом Ізраїлю.

Представники адміністрації, у тому числі й експерти з міжнародного розвитку США, застерігали Ізраїль, що для безпечного переселення сотень тисяч палестинців, які зараз живуть у Рафаху, знадобиться кілька місяців, однак ізраїльські чиновники не згодні з такою умовою.

Помічники Байдена наголошують своїм ізраїльським колегам, що палестинців не можна просто перемістити в пустельні або обстрілювані частини Гази – Ізраїль повинен забезпечити базову інфраструктуру для того, щоб ті, кого евакуюють, мали придатні для життя умови, а не просто наражалися на додатковий голод або хвороби.

"У нас є серйозне занепокоєння з приводу того, як Ізраїль веде цю кампанію, і все це може досягти свого апогею в Рафаху", – заявив високопоставлений представник адміністрації.

Надзвичайно делікатні переговори підкреслюють величезні ставки, які стоять перед Ізраїлем і Сполученими Штатами, у той час, коли Нетаньяху готується вторгнутися в Рафах.

За словами офіційних осіб, США зараз тісно співпрацюють з Єгиптом, щоб знайти і перекрити тунелі, які перетинають кордон між Єгиптом і Газою в районі Рафаха, і які ХАМАС використовує для військового поповнення.

Офіційні особи США вказують, що Ізраїль на даний момент не розпочав повномасштабного наземного вторгнення в Рафах, незважаючи на серію рейдів за останні дні. Також відомо, що Нетаньяху заявив, що серйозно ставиться до американських попереджень, і запевнив, що ЦАХАЛ не вриватиметься в місто до евакуації близько 800 000 палестинців.