Принаймні деякі члени німецької партії AfD пов'язані з расистськими і екстремістськими організаціями

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Принаймні деякі члени німецької партії Alternative für Deutschland (AfD) пов'язані з ультраправими мережами, зокрема визнаними антидемократичними чи расистськими. Про це йдеться у матеріалі BBC.

AfD прогнозують перемогу на осінніх виборах в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі, розповів журналістам начальник регіональної розвідки у східній Німеччині Штефан Крамар. У цій партії він вбачає загрозу для демократії.

Напередодні виборів до Європарламенту, які відбудуться наступного місяця, AfD, охоплена звинуваченнями в екстремізмі та корупції, впала в рейтингах, але все ще стабільно посідає друге місце. Підтримка партії залишається сильною у посткомуністичних спільнотах.

Маттіас Хельферіх раніше називав себе дружнім до націонал-соціалізму (нацизму). В 2021 році він був обраний до Бундестагу. Нещодавно Хельферіх читав лекцію в східному місті Котбус про "реміграцію" – концепцію ультраправих європейських сил щодо депортації.

Політик у спілкуванні з журналістами слова про симпатії на нацистів намагався заперечити.

Щодо "реміграції" Хельферіх відверто висловлював сподівання у відповідь на "масовий приплив" мігрантів з Африки та Близького Сходу. Але він стверджує, що нікого, хто перебуває в Німеччині на законних підставах, не примусять поїхати, хоча деяким можна запропонувати можливість повернутися до своєї "рідної країни" та "культури".

"Мова не про пониження статусу людей або їх депортацію з расистських мотивів. Йдеться про збереження Німеччини як землі німців", – сказав він.

Хельферіх також виступав на "літній вечірці", організованій минулого року Institut für Staatspolitik (IfS), який кілька місяців тому внутрішня розвідка назвала правоекстремістським. Розвідка повідомила, IfS прагне до етнічно "гомогенної" нації. Хельферіх не погоджується з тим, що ця організація є екстремістською.

Органзатором промови політика був чоловік на ім'я Жан-Паскаль Хом, який раніше мав численні посади в AfD і наразі балотується в Бранденбурзі. При цьому Хом пов'язаий із низкою груп, які визнані правоекстремістськими. Це асоціація Ein Prozent (Один відсоток), Zukunft Heimat (Майбутня батьківщина) та рух Identitarian, який, як відомо, пропагує теорію змови "Велика заміна".

У березневому виступі Матіаса Гельферіха в аудиторії був присутній чоловік на ім’я Бенедикт Кайзер, який працює в парламенті на Юргена Поля, депутата від AfD у Тюрінгії.

Розслідування газети Die Welt показало, що Кайзер перебував у неонацистських колах у 2006-11 роках, зокрема його фотографували на маршах, організованих NPD – ультранаціоналістичною партією, яка нині відома як Die Heimat (Батьківщина).

"Ця історія не лише про трьох чоловіків під час розмови в Котбусі, але й про розкол у Німеччині щодо того, що вважається екстремізмом, і про страхи повернення до свого потворного минулого", – підсумували в BBC.