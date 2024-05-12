Блінкен про ситуацію на Харківщині: Україна може ефективно тримати позицію на сході

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна зможе втримати лінію фронту на Харківщині попри те, що були затримки у фінансуванні і постачанні зброї.

Про це від розповів у інтерв’ю CBS News.

"Я переконаний, що Україна може ефективно тримати позицію на сході, вона може продовжувати користатися перевагами, досягнутими в Чорному морі, годуючи світ так, як це було до широкомасштабного вторгнення РФ", – сказав держсекретар.

За словами Блінкена, Україна також здатна "тримати російські сили під загрозою", зокрема в Криму, щоб їм було важче продовжувати агресію.

Він додав, що багатомісячна затримка в отриманні додаткового бюджетного запиту на схвалення та відправку обладнання в Україну "мала свою ціну".

"Ми надаємо системи для цього, але це складний момент. Ми нікуди не зникнемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну. Це триватиме, і якщо Путін думає, що він може пережити Україну, переживе її прихильників. Він помиляється", – зазначив Блінкен і додав, що ли за тиждень у США вилучили близько 400 мільйонів доларів на оборонне обладнання для України з додаткового бюджету.

"Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу. Європейці роблять те саме", – резюмував він.