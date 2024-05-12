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США планують збільшити мито на імпорт електромобілів з Китаю, — AP

Мито підвищиться з 25% до 100%.

США планують збільшити мито на імпорт електромобілів з Китаю, — AP
Фото: ru.tsn.ua

Адміністрація Байдена планує збільшити мито на імпортовані з Китаю електромобілі, напівпровідники, сонячні панелі та медичні товари, повідомляє AP з посиланням на джерела в адміністрації президента США.

Тарифи на електромобілі, зокрема, можуть зрости в чотири рази — з  25% до 100%. 

Такий крок уряду США пов’язують із проблемою "надлишкових потужностей" Китаю з виробництва електромобілів та іншої продукції, які можуть становити загрозу робочим місцям і нацбезпеці США.

Промислові країни, включаючи Сполучені Штати та їхні європейські союзники, побоюються, що хвиля дешевого китайського експорту переповнить вітчизняне виробництво.

Джо Байден визначив свою політику як "конкуренцію з Китаєм, а не конфлікт". Він прийняв промислову стратегію, яка використовує державну фінансову підтримку для залучення приватних інвестицій у нові заводи та передові технології, одночасно обмежуючи продаж комп’ютерних мікросхем та іншого обладнання Китаю.

Однак, існує ризик того, що збільшення мита може призвести до збільшення торгівельного конфлікту між двома країнами, оскільки вони реагуватимуть на дії одна одної. 

  • Міністерство торгівлі США розглядає нові обмеження щодо експорту закритих моделей штучного інтелекту (ШІ) до Китаю.
  • У жовтні 2023 адміністрація президента США Джо Байдена заявила про обмеження доступу китайських компаній до послуг хмарних обчислень, щоб захистити передові технології. Нові обмеження, у разі їхнього ухвалення, вимагатимуть від постачальників хмарних послуг США, таких як Amazon Web Services і Microsoft Azure, отримання дозволу уряду США на надання китайським клієнтам послуг хмарних обчислень, в яких використовують передові мікросхеми штучного інтелекту.
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