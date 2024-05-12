У Казахстані запровадять окремі ціни на бензин для іноземців

У Казахстані з 17 травня запровадять нові роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне для іноземних громадян.
Про це повідомляє TengriNews.
Так, літр бензину АІ-80 для іноземців коштуватиме 89 тенге, тоді як за таку ж кількість бензину АІ-92 та АІ-93 іноземці мають заплатити 245 тенге. Водночас, за наявності казахстанських водійських документів, вартість літра цих марок бензину становитиме 205 тенге з лімітом до 100 літрів на день. 205 тенге буде коштувати літр бензину для водіїв зареєстрованого у Казахстані транспортного засобу з обмеженням до 300 літрів на день.
Ціна дизельного пального з урахуванням податку на додану вартість становитиме 315 тенге за літр для іноземців, 295 тенге за літр за наявності водійського посвідчення (до 100 літрів на день) та стільки ж за літр бензину для вантажного та спеціалізованого транспорту, зареєстрованого у Казахстані (до 300 літрів на день).
Після набуття чинності нововведень казахстанці, які хочуть заправитись за низькими цінами, будуть зобов’язані надати на АЗС водійське посвідчення і техпаспорт, щоб контролювати добовий ліміт.
- 8 квітня Reuters повідомило, що Росія просить 100 тис. тонн бензину у Казахстану у разі дефіциту через удари українських безпілотників по російських НПЗ. Одне з джерел повідомило, що угода про використання запасів для Росії вже узгоджена.
- Радник міністра енергетики Казахстану Ільясов запевняв, що від російського міністерства енергетики запиту про допомогу паливом не було.
- Раніше Reuters повідомляло, що Білорусь допоможе Росії уникнути дефіциту бензину після вдалих атак українських дронів по НПЗ. У першій половині березня імпорт палива з Білорусі виріс у п'ять разів та досяг майже 3 тис. тонн.
- Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
- За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
- Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.