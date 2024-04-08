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Росія просить бензин у Казахстану на випадок дефіциту, — Reuters

Казахстан має бути готовим надати РФ 100 тис. тонн бензину у разі дефіциту через удари українських безпілотників по російських НПЗ.

Росія просить бензин у Казахстану на випадок дефіциту, — Reuters
Фото: EPA/UPG

Росія просить 100 тис. тонн бензину у Казахстану у разі дефіциту через удари українських безпілотників по російських НПЗ, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Одне з джерел повідомило, що угода про використання запасів для Росії вже узгоджена. 

За словами джерел, Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до поставок у Росію.

Сусідня Білорусь також погодилася допомогти Росії з поставками бензину.

Станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.

Зазвичай Росія єнетто-експортером палива та постачальником на міжнародні ринки, але збої на нафтопереробних заводах змусили її нафтові компанії імпортувати паливо.

Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального.

Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.

  • Раніше Reuters написав, що Білорусь допоможе Росії уникнути дефіциту бензину після вдалих атак українських дронів по НПЗ. У першій половині березня імпорт палива з Білорусі виріс у п'ять разів та досяг майже 3 тис. тонн.
  • Росія змушена скоротити експорт дизпалива до п’ятимісячного мінімуму через удари по НПЗ.
  • Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум дев'ять цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
  • Деякі вражені нафтопереробні заводи в Росії потребують відновлення, пов'язаного з використанням високих технологій, до яких в росіян немає доступу або він обмежений.
  • Служба безпеки України вже здійснила 13 успішних атак на російські нафтопереробні заводи, які суттєво скоротили експорт нафтопродуктів.
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