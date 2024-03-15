Авдіївська призма
Авдіївська призма
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
​Парламентська криза. Що далі?
​Парламентська криза. Що далі?
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
ГоловнаСвіт

Конгрес Іспанії підтримав закон про амністію для каталонських сепаратистів

Найвідомішим потенційним бенефіціаром закону є колишній регіональний президент Каталонії Карлес Пучдемон.

Конгрес Іспанії підтримав закон про амністію для каталонських сепаратистів
Колишній регіональний президент Каталонії Карлес Пучдемон
Фото: EPA/UPG

Конгрес Іспанії (нижня палата парламенту) схвалив спірний закон про амністію на користь націоналістів, яким загрожує судовий позов за сепаратистську діяльність у північно-східному регіоні Каталонія, пише BBC.

Новий законопроєкт є переглянутою версією законопроєкту, відхиленого в січні. Він отримав 178 голосів у палаті на 350 місць.

Амністія спрямована на скасування незавершених судових позовів проти осіб, звинувачених у сепаратизмі, переважно через ініціативу відділення у 2017 році.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Тепер законопроєкт має підтримати Сенат.

Представник Соціалістичної партії Патсі Лопес заявив, що амністія допомогла “покласти край періоду конфлікту та відкрити час примирення та єдності”.

Найвідомішим потенційним бенефіціаром закону є колишній регіональний президент Каталонії Карлес Пучдемон, який очолив невдалу спробу відокремлення і відтоді мешкає в Бельгії, щоб уникнути юрисдикції іспанських судів. Пучдемон перебуває під слідством за підозрою у злочинах, пов'язаних з тероризмом, за його передбачувану участь у протестах у 2019 році. Однак його партія “Разом за Каталонію” (JxCat) проголосувала проти амністії в січні, стверджуючи, що вона не надала гарантій, що захищають його та кількох інших від переслідування за тероризм.

Переглянута версія законопроекту передбачає, що амністією не буде захищено лише ті злочини, які вважаються тероризмом згідно із законодавством ЄС, а не іспанським законодавством.

  • Раніше стало відомо, що президент Каталонії Пере Арагонес розпустив парламент та призначив дострокові вибори на 12 травня. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies