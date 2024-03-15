Конгрес Іспанії підтримав закон про амністію для каталонських сепаратистів

Конгрес Іспанії (нижня палата парламенту) схвалив спірний закон про амністію на користь націоналістів, яким загрожує судовий позов за сепаратистську діяльність у північно-східному регіоні Каталонія, пише BBC.

Новий законопроєкт є переглянутою версією законопроєкту, відхиленого в січні. Він отримав 178 голосів у палаті на 350 місць.

Амністія спрямована на скасування незавершених судових позовів проти осіб, звинувачених у сепаратизмі, переважно через ініціативу відділення у 2017 році.

Тепер законопроєкт має підтримати Сенат.

Представник Соціалістичної партії Патсі Лопес заявив, що амністія допомогла “покласти край періоду конфлікту та відкрити час примирення та єдності”.

Найвідомішим потенційним бенефіціаром закону є колишній регіональний президент Каталонії Карлес Пучдемон, який очолив невдалу спробу відокремлення і відтоді мешкає в Бельгії, щоб уникнути юрисдикції іспанських судів. Пучдемон перебуває під слідством за підозрою у злочинах, пов'язаних з тероризмом, за його передбачувану участь у протестах у 2019 році. Однак його партія “Разом за Каталонію” (JxCat) проголосувала проти амністії в січні, стверджуючи, що вона не надала гарантій, що захищають його та кількох інших від переслідування за тероризм.

Переглянута версія законопроекту передбачає, що амністією не буде захищено лише ті злочини, які вважаються тероризмом згідно із законодавством ЄС, а не іспанським законодавством.