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Іспанська прокуратура закрила справу про ухилення Шакіри від сплати податків

Раніше стверджувалося, що співачка використовувала компанії у податкових гаванях, щоб ошукати податкову службу на 6,6 млн євро.

Іспанська прокуратура закрила справу про ухилення Шакіри від сплати податків
Шакіра
Фото: ЕРА/UPG

Іспанський суд припинив розслідування у справі податкового шахрайства колумбійської поп-зірки Шакіри, поклавши край її юридичним проблемам у країні, де вона колись жила, пише The Guardian.

Прокуратура відкрила справу в липні, стверджуючи, що співачка використовувала мережу компаній, деякі з яких були в податкових гаванях, щоб ошукати податкову службу на 6,6 млн євро у 2018 році.

Через місяць Шакіра сплатила 6,6 мільйона євро боргу.

8 травня прокуратура попросила припинити кримінальну справу через “брак доказів”, і через день суд погодився.

Хоча Шакіра допустила “порушення” у своїй податковій декларації за 2018 рік, суд заявив, що цього “недостатньо, щоб вважати кримінальним злочином проти податкових органів” і що у поведінці співачки не виявили “наміру шахрайства”.

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Рішення означає, що у Шакіри є лише одна незавершена адміністративна справа щодо її доходу з 2011 року, коли вона провела в Іспанії замало днів, щоб вважатися податковим резидентом. Його схвалили через шість місяців після того, як Шакіра врегулювала попередню справу про податкове шахрайство. 

Вона уклала мирову угоду з прокуратурою в день відкриття її судового процесу торік у листопаді щодо доходу, який вона заробила між 2012 і 2014 роками. У цій справі прокуратура вимагала покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад вісім років. Співачку звинуватили в ошуканстві податкових органів на 14,5 мільйонів євро у справі, яка стосувалася того, скільки часу вона проживала в Іспанії. Шакіра відкинула звинувачення, заявивши, що переїхала в Іспанію на постійне проживання лише в 2015 році.

За словами прокурорів, на момент розгляду справи вона вже заплатила 17,45 мільйона євро для погашення податкового боргу. Суд завершився в день відкриття, після того як співачка погодилася заплатити штраф у розмірі майже 7,8 євро. Він мав тривати протягом трьох тижнів, під час процесу заслухали би близько 120 свідків.

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