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Італійський парламент остаточно затвердив надання військової допомоги Україні

За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.

Італійський парламент остаточно затвердив надання військової допомоги Україні
Фото: Органи влади Одеси

Палата депутатів італійського парламенту схвалила рішення уряду, у якому йдеться про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року. Нашій державі надаватимуть зброю, транспортні засоби і обладнання.

За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту, повідомляє ANSA.

"Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру", – заявили в італійському міноборони.

Також там додали, що Україна отримає допомогу від Італії через зобов’язання останньої перед ЄС і НАТО.

"Продовження російсько-української війни, загострене кризою на Близькому Сході та війною між Ізраїлем і ХАМАС, вимагає від уряду Мелоні зробити вибір узгодженості та підтримки, а отже, розширення допомоги Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, взятих Італією в ЄС і НАТО",  – сказав міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.

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