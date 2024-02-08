Італійський парламент остаточно затвердив надання військової допомоги Україні

Палата депутатів італійського парламенту схвалила рішення уряду, у якому йдеться про продовження військової допомоги Україні протягом 2024 року. Нашій державі надаватимуть зброю, транспортні засоби і обладнання.
За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту, повідомляє ANSA.
"Знову Італія вирішила бути на стороні свободи націй і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру", – заявили в італійському міноборони.
Також там додали, що Україна отримає допомогу від Італії через зобов’язання останньої перед ЄС і НАТО.
"Продовження російсько-української війни, загострене кризою на Близькому Сході та війною між Ізраїлем і ХАМАС, вимагає від уряду Мелоні зробити вибір узгодженості та підтримки, а отже, розширення допомоги Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, взятих Італією в ЄС і НАТО", – сказав міністр оборони Італії Гвідо Кросетто.
- У грудні минулого року Італія заявила про план стосовно ухвалення допомоги Україні. Тоді рішення прийняв уряд, і його ще мав затвердити парламент.
- У листопаді Зеленський та Мелоні домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.
- Також у листопаді минулогороку п’ять італійських компаній долучилися до форуму оборонних індустрій, який раніше відбувся в нашій державі. Вони висловили зацікавленість у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.