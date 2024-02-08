Туск розкритикував республіканців після провалу голосування за допомогу Україні: "Рейган в труні перевертається"

Польський прем'єр навів як приклад колишнього президента-республіканця, якому Польща вдячна за внесок у демократію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував республіканців у Сенаті США після провалу голосування за розгляд законопроєкту, що містив допомогу Україні та Ізраїлю і кошти для Індо-Тихоокеанських партнерів.

У дописі в X він нагадав про американського президента Рональда Рейгана. Туск вважає, що нинішні дії республіканців Сенату є ганебними.

"Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба вам", – написав польський прем'єр.

Для Польщі Рональд Рейган, який був 40-м президентом США в 1981 до 1989, є одним із найбільш шанованих іноземних політиків. Польща посмертно вирішила нагородити його орденом "Білого орла" за роль у боротьбі з соціалізмом і завершенні Холодної війни. Польща зазначала, що у 80-ті роки демократичні перетворення були б неможливі без американської допомоги.

Більше контексту