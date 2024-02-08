Туск розкритикував республіканців після провалу голосування за допомогу Україні: "Рейган в труні перевертається"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував республіканців у Сенаті США після провалу голосування за розгляд законопроєкту, що містив допомогу Україні та Ізраїлю і кошти для Індо-Тихоокеанських партнерів.
У дописі в X він нагадав про американського президента Рональда Рейгана. Туск вважає, що нинішні дії республіканців Сенату є ганебними.
"Шановні сенатори-республіканці Америки. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність, напевно, сьогодні повертається в могилі. Ганьба вам", – написав польський прем'єр.
Для Польщі Рональд Рейган, який був 40-м президентом США в 1981 до 1989, є одним із найбільш шанованих іноземних політиків. Польща посмертно вирішила нагородити його орденом "Білого орла" за роль у боротьбі з соціалізмом і завершенні Холодної війни. Польща зазначала, що у 80-ті роки демократичні перетворення були б неможливі без американської допомоги.
Більше контексту
- Учора Сенат США знову заблокував розгляд законопроєкту, що передбачав надання Україні понад 60 млрд доларів, допомоги Ізраїлю, фінансування Тайваню та посилення міграційної політики на кордоні із Мексикою. Для розгляду документу потрібно було 60 голосів, а "за" набралося лише 49. Більшість республіканців очікувано проголосувала проти, оскільки вони вимагають іще жорсткіших міграційних заходів. Проти також виступили п'ятеро демократів, які навпаки вважають пропоновану міграційну політику надто суровою, а до того ж не хочуть допомагати армії Ізраїлю на тлі війни в Газі, писало The Guardian. Це вже не перше блокування – у грудні законопроєкт про кошти Україні, Ізраїлю, Тайваню і міграційну реформу теж не набрав необхідних 60 голосів.
- Провал голосування був передбачуваним, тож іще до засідання Сенату Комітет із асигнувань запропонував окремий законопроєкт про кошти для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону. У документі не йдеться про суперечливу міграційну реформу. Для України законопроєкт передбачив понад $60 млрд.
- Білий дім ще з грудня наголошував, що в США закінчуються гроші для оборонної підтримки українців. Адміністрація Джо Байдена пішла на поступки республіканцям у питання міграційної реформи, і демократи разом із ними працювали над компромісним законопроєктом, що дозволив би профінансувати міжнародну допомогу і внутрішній кордон. Однак республіканці, попри це, вирішили надати на розгляд законопроєкт із допомогою винятково Ізраїлю – його "провалили" на етапі Розгляду в Палаті представників.
- Джо Байден закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування для України та Ізраїлю разом із питанням кордону. Президент США зауважив, що Володимир Путін "робить ставку" на те, що законопроєкт не буде підтриманий у Конгресі США, і затримка голосування грає йому на користь.