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Трамп виграв кокуси у Неваді та на Віргінських островах

У Неваді експрезидент був єдиним кандидатом від республіканців.

Трамп виграв кокуси у Неваді та на Віргінських островах
Дональд Трамп під час виступу у Лас-Веґасі, Невада, 8 лютого 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп переміг на кокусах кандидатів у президенти від Республіканської партії в Неваді та на Американських Віргінських островах.

Про це пише Reuters.

Трамп, лідер виборчих перегонів від своєї партії, був єдиним основним кандидатом, який змагався на партійних зборах у Неваді. Його єдина суперниця Нікі Гейлі участі у них не брала. Зазначимо, Невада стане критичним полем битви під час виборів.

Трамп легко виграв кокуси на Віргінських островах. Колишній президент США набрав 182 голоси, або 74% з 246, обійшовши Гейлі, яка отримала 26% підтримки при 64 голосах.

“Законодавці санкціонували праймеріз у штаті, але Республіканська партія Невади вирішила провести власні кокуси для нагородження делегатів. Нетрадиційна схема викликала критику з боку конкурентних кампаній. Вони заявили, що процес заплутає виборців-республіканців і його запустили, щоб дати Трампу перевагу”, − зазначає Bloomberg.

Кокуси в Неваді відбулися через два дні після праймеріз у штаті, на яких Гейлі зазнала нищівної поразки попри те, що була єдиним основним кандидатом від Республіканської партії. Десятки тисяч прихильників Трампа (загалом 63%) поставили позначку у своїх бюлетенях навпроти “жоден із цих кандидатів”. Гейлі набрала лише 30%.

  • Трамп близький до перемоги у номінації від Республіканської партії після двох перемог поспіль в Айові та Нью-Гемпширі минулого місяця.
  • Гейлі, колишня посолка США в ООН, обіцяє залишитися в перегонах до останніх праймеріз у Південній Кароліні 24 лютого. Це її рідний штат, де вона обіймала посаду губернатора.
  • Президентські вибори у США відбудуться у листопаді цього року.
  • Про те, що таке кокуси, читайте в матеріалі на LB.
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