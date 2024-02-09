Трамп виграв кокуси у Неваді та на Віргінських островах

У Неваді експрезидент був єдиним кандидатом від республіканців.

Дональд Трамп під час виступу у Лас-Веґасі, Невада, 8 лютого 2024 р.

Дональд Трамп переміг на кокусах кандидатів у президенти від Республіканської партії в Неваді та на Американських Віргінських островах.

Про це пише Reuters.

Трамп, лідер виборчих перегонів від своєї партії, був єдиним основним кандидатом, який змагався на партійних зборах у Неваді. Його єдина суперниця Нікі Гейлі участі у них не брала. Зазначимо, Невада стане критичним полем битви під час виборів.

Трамп легко виграв кокуси на Віргінських островах. Колишній президент США набрав 182 голоси, або 74% з 246, обійшовши Гейлі, яка отримала 26% підтримки при 64 голосах.

“Законодавці санкціонували праймеріз у штаті, але Республіканська партія Невади вирішила провести власні кокуси для нагородження делегатів. Нетрадиційна схема викликала критику з боку конкурентних кампаній. Вони заявили, що процес заплутає виборців-республіканців і його запустили, щоб дати Трампу перевагу”, − зазначає Bloomberg.

Кокуси в Неваді відбулися через два дні після праймеріз у штаті, на яких Гейлі зазнала нищівної поразки попри те, що була єдиним основним кандидатом від Республіканської партії. Десятки тисяч прихильників Трампа (загалом 63%) поставили позначку у своїх бюлетенях навпроти “жоден із цих кандидатів”. Гейлі набрала лише 30%.