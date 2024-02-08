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Поляків попросили не публікувати фотографії пересування армії під час навчань НАТО

Навчання Steadfast Defender 2024 є найбільшими маневрами НАТО з 1988 року.

Поляків попросили не публікувати фотографії пересування армії під час навчань НАТО
Військова техніка НАТО
Фото: Міноборони Польщі

З понеділка 12 лютого на дорогах Польщі буде посилений рух військової техніки, пов’язаний із навчаннями Steadfast Defender-24 та їх польською частиною Dragon-24. Поляків просять не публікувати фотографії пересування армії.

Про це повідомляє RMF24.

У навчаннях Steadfast Defender 2024 візьмуть участь 90 тис. солдатів з 31 країни-члена НАТО та Швеції, яка перебуває на шляху вступу до Альянсу. 

Офіційно ці навчання стартували 24 січня, вони триватимуть до кінця травня. Більшість заходів відбуватиметься в країнах Центральної Європи, зокрема в Польщі.

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Навчання Steadfast Defender 2024 є найбільшими маневрами НАТО з 1988 року. 

“Колонні їзди також використовуватимуться як тренувальний елемент, серед іншого, для перенавчання прийому та перекидання об’єднаних сил, координації транскордонної діяльності та співпраці з приймаючими країнами”, – йдеться у повідомленні.

В Генштабі Польщі нагадали, що будь-які непродумані дії в мережі Інтернет, публікація фотографій важливих військових об’єктів, установок і пристроїв можуть мати негативні наслідки для системи безпеки і оборони.

Водночас, рух військової техніки буде злагоджено, щоб мінімізувати порушення руху.

  • Захід все частіше наголошує на ймовірності відкритого конфлікту з Росією. Тільки за один цей тиждень про помірну війну сказали міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та топпосадовець НАТО. Борис Пісторіус сказав, що зараз Росія не здатна напасти на НАТО, але це може відбутися через п'ять-вісім років. А голландський лейтенант-адмірал та голова Військового комітету НАТО Роб Бауер попередив, що цивільне населення на Заході має готуватися до повномасштабної війни з Росією.

  • Про те, що в разі поразки України російська армія нападе на НАТО, неодноразово застерігав Київ. 

  • Німеччина, Нідерланди і Польща підписали 30 січня угоду, які спрямована на скорочення бюрократичної тяганини і має пришвидшити пересування військ і озброєнь по одному з основних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО.

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