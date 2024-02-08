Поляків попросили не публікувати фотографії пересування армії під час навчань НАТО

Навчання Steadfast Defender 2024 є найбільшими маневрами НАТО з 1988 року.

З понеділка 12 лютого на дорогах Польщі буде посилений рух військової техніки, пов’язаний із навчаннями Steadfast Defender-24 та їх польською частиною Dragon-24. Поляків просять не публікувати фотографії пересування армії.

Про це повідомляє RMF24.

У навчаннях Steadfast Defender 2024 візьмуть участь 90 тис. солдатів з 31 країни-члена НАТО та Швеції, яка перебуває на шляху вступу до Альянсу.

Офіційно ці навчання стартували 24 січня, вони триватимуть до кінця травня. Більшість заходів відбуватиметься в країнах Центральної Європи, зокрема в Польщі.

Навчання Steadfast Defender 2024 є найбільшими маневрами НАТО з 1988 року.

“Колонні їзди також використовуватимуться як тренувальний елемент, серед іншого, для перенавчання прийому та перекидання об’єднаних сил, координації транскордонної діяльності та співпраці з приймаючими країнами”, – йдеться у повідомленні.

В Генштабі Польщі нагадали, що будь-які непродумані дії в мережі Інтернет, публікація фотографій важливих військових об’єктів, установок і пристроїв можуть мати негативні наслідки для системи безпеки і оборони.

Водночас, рух військової техніки буде злагоджено, щоб мінімізувати порушення руху.