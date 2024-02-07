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Столтенберг: Перемога Росії послабить НАТО і додасть сміливості Китаю, Ірану та Північній Кореї

"Союзники підтвердили свою підтримку України. Це не благодійність. Це у наших власних інтересах безпеки", - наголосив генсек Альянсу.

Столтенберг: Перемога Росії послабить НАТО і додасть сміливості Китаю, Ірану та Північній Кореї
радник із нацбезпеки США Джейк Салліван і генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 7 лютого 2024 року
Фото: NATO

Перемога Росії у війні проти України послабить НАТО і додасть сміливості Китаю, Ірану, а також КНДР.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з радником із національної безпеки США Джейком Салліваном йдеться на сайті Альянсу.

Нині радники з національної безпеки всіх союзників по НАТО і Швеції зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити підготовку до вашингтонського саміту в липні. Серед інших питань - продовження підтримки України, посилення стримування та оборони Альянсу, а також зростаючі виклики, які створює Китай.

"Сьогодні союзники підтвердили свою підтримку України. Це не благодійність. Це у наших власних інтересах безпеки. Перемога Росії послабить нас і додасть сміливості не тільки Москві, а й Китаю, Ірану та Північній Кореї. Це важливо для безпеки Європи. І це важливо задля безпеки Америки", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що союзники втратили невелику частину своїх військових бюджетів і допомогли Україні знищити значну частину боєздатності Росії.

"Наша підтримка також є прикладом справжнього трансатлантичного розподілу тягаря. Де і Європа, і Північна Америка роблять вирішальний внесок у збереження свободи України", - додав генсек НАТО.

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