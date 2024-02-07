Генштаб: На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили понад 30 атак росіян

На фронті відбулись 80 боєзіткнень.

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Протягом доби відбулось 80 бойових зіткнень. Інформацію щодо загальної кількості ракетних та авіаційних ударів, а також обстрілів з реактивних систем залпового вогню уточнюють.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ вдарили по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 7 лютого така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційного удару в районі Яблунівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка Чернігівської області; Волфине, Попівка, Покровка, Грабовське Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області;

та противник завдав авіаційного удару в районі Яблунівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Семенівка Чернігівської області; Волфине, Попівка, Покровка, Грабовське Сумської області; Ветеринарне, Нестерне, Комісарове Харківської області; на Куп’янському наші захисники відбили три атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

наші захисники відбили три атаки біля Синьківки, Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області; на Лиманському відбили 7 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області;

відбили 7 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Тернів, Торського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському відбили 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

відбили 5 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області; на Авдіївському відбили 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області;

відбили 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також, противник завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка;

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки, Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка; на Шахтарському ворог наступальних (дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Донецької області;

ворог наступальних (дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Донецької області; на Запорізькому відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області;

відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чарівне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки, Степногірськ, Плавні Запорізької області; у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби були 3 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Токарівка, Молодіжне, Антонівка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню районів населених пунктів Херсон та Чорнобаївка Херсонської області.

Зранку 7 лютого Росія завдала масованого удару по Україні, випустивши ракети і дрони, загалом - 64 цілі, з яких 44 вдалося збити.