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Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Тепер закони має підписати президент.

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

За продовження воєнного стану проголосували 335 нардепів, за продовження мобілізації – 323. 

Воєнний стан продовжують з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже 10 голосування Ради за воєнний стан. 

Строк дії мобілізації також продовжено з 14 лютого до 13 травня. 

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  • Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних. В органах державної влади та державної служби категорії «А»– всі військовозобов’язані підпадають під бронь. Для держслужби категорії «Б» та В» – до 50% кількості військовозобов’язаних. Бронювання відбуватиметься через електронний кабінет призовника. Більше про це у матеріалі LB.ua.
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