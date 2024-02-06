Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За продовження воєнного стану проголосували 335 нардепів, за продовження мобілізації – 323.

Воєнний стан продовжують з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже 10 голосування Ради за воєнний стан.

Строк дії мобілізації також продовжено з 14 лютого до 13 травня.