Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За продовження воєнного стану проголосували 335 нардепів, за продовження мобілізації – 323.
Воєнний стан продовжують з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року. Це вже 10 голосування Ради за воєнний стан.
Строк дії мобілізації також продовжено з 14 лютого до 13 травня.
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