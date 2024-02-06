На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом.

Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району.

За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

ДСНС зазначає, що чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки.

