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На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом

Попередньо, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному будинку.

На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом
Фото: ДСНС

На Житомирщині 7 людей загинули від отруєння чадним газом. 

Про це повідомляє ДСНС. 

Трагедія сталася у с. Великі Низгірці Бердичівського району. 

За попередніми даними, витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. 

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події. 

ДСНС зазначає, що чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров'я та життя людини. Здатен призвести до біди за лічені хвилини. 

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки.

Фото: ДСНС

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