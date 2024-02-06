Він уже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва та вже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - йдеться у повідомленні.