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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав в Україну з візитом

Він уже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі приїхав в Україну з візитом

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва та вже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - йдеться у повідомленні.

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