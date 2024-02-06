Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі прибув з візитом до Києва та вже провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - йдеться у повідомленні.
Ahead of my visit to ZNPP, glad to meet Energy Minister Galushchenko, regulator Korikov, and Energoatom's Kotin and exchange on 🇺🇦 Ukraine's NPPs. @IAEAorg, actively present at each site, remains steadfast in supporting the safety and security of these facilities. pic.twitter.com/APfUvgBSiC— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 6, 2024
- У січні повідомлялося, що Гроссі має намір відвідати окуповану Росією Запорізьку АЕС, а також Київ і Москву.
- Як відомо, окупаційні війська Росії перетворили ЗАЕС на військовий об'єкт, і загроза на станції буде зберігатися доти, поки окупанти контролюють територію.