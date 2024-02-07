Головне за середу, 7 лютого: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар’їнкою, ухвалення в першому читанні закону про мобілізацію

Бої під Авдіївкою, 80 бойових зіткнень, ворожі обстріли, наслідки ранкової ракетної атаки, візит Жозепа Борреля. Яким запам’ятається 714-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

За проголосували 243 парламентарі, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко. "Слуги народу" дали лише 178 голосів.

До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.

7 лютого Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив перед депутатами Верховної Ради України.

У своєму виступі він наголосив, що парламенту "необхідно зміцнити невидиму інфраструктуру, яка підтримує демократію: верховенство закону, плюралізм, інклюзивне управління, поділ влади, права людини, соціальну згуртованість та рівність" і Рада "має стати форумом для збирання цієї сили". "Я бачу консенсус щодо вашого європейського вибору серед політичних сил та громадянського суспільства. Обов'язково збережіть його. Єдність і консенсус необхідні для просування на шляху до членства в ЄС", - наголосив Боррель.

Дипломат підкреслив, що майбутнє України – у Європейському Союзі, і для цього необхідно ще зробити чимало реформ. Боррель також відзначив ті, які уже вдалося реалізувати.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 80 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ вдарили по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника.

На Авдіївському напрямку відбито 25 атак біля Новобахмутівки, Авдіївки та ще 9 атак поблизу Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 20 разів намагався поліпшити тактичне положення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 лютого – в нашій новині.

Столичні рятувальники о 20:10 закінчили аварійно-рятувальні роботи у Голосіївському районі Києва, повідомила пресслужба ДСНС.

“Унаслідок ранкової атаки у багатоповерхівці, що у Голосіївському районі, загинуло 4 людей”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

У селі Космач на Івано-Франківщині жителі перекрили дорогу, отримавши неправдиву інформацію в соцмережах про начебто прибуття працівників військкомату.

Як повідомляє поліція Прикарпаття, люди не пропускали автомобілі, через сутички постраждали троє осіб, серед яких - неповнолітня. "Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні", - розповіли правоохоронці.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної, районної поліції, а також слідчо-оперативна група.

Наразі правоохоронці з'ясовують подробиці та обставини інциденту. З жителями провели роз’яснювальні бесіди, невдовзі люди розійшлись.

Згодом правоохоронці зазначили, що лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері - ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Американські сенатори не підтримали двопартійну угоду з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги, зокрема Україні, повідомляє CNN.

“Процедурне голосування щодо просування двопартійної угоди з безпеки кордону та пакету іноземної допомоги з допомогою для України та Ізраїлю провалилося”, - йдеться у повідомленні.

Для підтримки законопроєкту потрібно було щонайменше 60 голосів, але він набрав всього 49 голосів.

Очікувалося, що республіканці в Сенаті заблокують його через спротив колишнього президента Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників.

Тепер лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує змусити провести процедурне голосування щодо окремого пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню, без положень про кордон.

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