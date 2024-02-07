Для США не існує альтернативи, ніж надати Україні артилерію, ППО та інші ресурси - Салліван

Радник з національної безпеки США зазначив, що час є дуже важливим у такій допомозі.

Білий дім сподівається отримати двопартійну підтримку пакету допомоги для України в Конгресі.

Про це заявив радник з національної безпеки Сполучених Штатів Джейк Салліван, передає Укрінформ.

“Вчора слова президент Байден наголосив, що історія закарбує будь-яку невдачу у доставці допомоги, яка міститься в пакеті, що представлений цього тижня. Ми маємо працювати, щоб цей пакет пройшов як Сенат, так і Палату представників, та потрапив на підпис до президента. Наприкінці, для Сполучених Штатів не існує альтернативи, щоб вийти вперед та надати той рівень ресурсів, який дозволить Україні мати артилерію, системи протиповітряної оборони та інші спроможності, яких вони потребують”, - сказав Салліван під час пресконференції за підсумками зустрічі радників з національної безпеки країн НАТО.

Він також зазначив, що час є дуже важливим у такій допомозі.

“Ми не фокусуємося на плані “Б”, ми фокусуємося на плані “А”, на проходженні пакету за двопалатної підтримки. Вона надасть інструменти і спроможності, що дозволять Україні продовжувати ефективно оборонятися та повертати території, які наразі окуповані Росією. Ви бачите, що багато усього надходить до Конгресу, і я не буду вдаватися у деталі цього, особливо тут, у Брюсселі. Але що я можу сказати. Навіть протягом минулих 24-х годин ви бачили значну кількість республіканців, які виходили й говорили: щоб не трапилося, нам необхідно просувати вперед пакет допомоги для України”, - відповів Салліван на запитання журналістів про план “Б” адміністрації Байдена.