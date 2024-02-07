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Росіяни обстріляли 4 громади Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів області.

Росіяни обстріляли 4 громади Сумщини
Наслідки удару росіян по Сумщині (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 лютого, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 154 вибухи. 

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Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та дронами.

Білопільську громаду армія РФ атакувала з авіації, гранатометів та мінометів.

Також з мінометів окупанти атакували Середино-Будську громаду, а по Великописарівській вдарили FPV-дроном.

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