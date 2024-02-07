Росіяни обстріляли 4 громади Сумщини

Сьогодні, 7 лютого, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 154 вибухи.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії та дронами.

Білопільську громаду армія РФ атакувала з авіації, гранатометів та мінометів.

Також з мінометів окупанти атакували Середино-Будську громаду, а по Великописарівській вдарили FPV-дроном.