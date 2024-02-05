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У Сальвадорі президентом знову став Букеле, який заарештував 75 тисяч осіб без звинувачень

Його партія “Нові ідеї” отримає майже всі з 60 місць у законодавчому органі.

У Сальвадорі президентом знову став Букеле, який заарештував 75 тисяч осіб без звинувачень
Чинний президент і переможець виборів Наїб Букеле виступає з Національного палацу у Сан-Сальвадорі, 4 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Сальвадорі на виборах президента вчора “приголомшливо” переміг Наїб Букеле, пише Reuters.

Видання зазначає, що виборці таким чином винагородили його за жорстокий розгін банд, який змінив безпекову ситуацію в цій центральноамериканській країні.

Тисячі прихильників Букеле зібралися на центральній площі Сан-Сальвадору, щоб відсвяткувати його переобрання, яке 42-річний лідер назвав “референдумом” для свого уряду.

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Букеле оголосив себе переможцем до оголошення офіційних результатів, стверджуючи, що він набрав понад 85% голосів. Попередні результати показали, що він отримав підтримку 83% при 31% підрахованих бюлетенів.

Очікується, що його партія “Нові ідеї” отримає майже всі з 60 місць у законодавчому органі, зміцнивши контроль над країною та надавши Букеле ще більше впливу.

Прихильники вітають Наїба Букеле з переобанням на посаду президента Сальвадору, 4 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Прихильники вітають Наїба Букеле з переобанням на посаду президента Сальвадору, 4 лютого 2024 року

Букеле заявив, що опозиція була розгромлена. “Сальвадор перетворився з найнебезпечнішої країни на найбезпечнішу. Зачекайте та подивіться, що ми збираємося робити у наступні п’ять років”, − додав Букеле.

Успіх “Нових ідей” на виборах означає, що президент матиме безпрецедентну владу і зможе переглянути конституцію Сальвадора, що, як побоюються його опоненти, призведе до скасування обмежень на строк повноважень.

Користуючись шаленою популярністю, Букеле агітував за успіх своєї безпекової стратегії, згідно з якою влада призупинила громадянські свободи і заарештувала понад 75 000 сальвадорців без пред'явлення звинувачень. Затримання призвели до різкого зниження рівня вбивств у всій країні та фундаментально змінили країну з населенням 6,3 мільйона людей, яка колись була однією з найнебезпечніших у світі.

Деякі аналітики вважають, що масове ув'язнення 1% населення не вирішить проблему у довгостроковій перспективі. Сам Букеле заявив, що його партія потребує всієї можливої підтримки, щоб продовжити боротьбу з бандами.Прогнозувалося, що партії Фронт національного звільнення імені Фарабундо Марті (FMLN) і Національний республіканський альянс (ARENA), які почергово були при владі до 2019 року, отримають менше ніж 10% підтримки. Мешканці знову відкинули традиційні партії, правління яких протягом десятиліть ознаменувалося насильством і корупцією.

У 2019-му до влади й прийшов Букеле, пообіцявши усунути бандитське насильство та відновити стагнуючи економіку. Він використав перевагу своєї партії “Нові ідеї” в законодавчих зборах, щоб наповнити суди лояльними прихильниками та провести “капітальний ремонт” державних установ, зміцнивши свій контроль над ключовими частинами уряду. 

Він також підтримав визнання біткойна як законного платіжного засобу, викликавши критику з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Минулого року Вищий виборчий трибунал Сальвадору дозволив йому балотуватися на другий термін, хоча конституція країни це забороняє. Опоненти побоюються, що Букеле намагатиметься правити довічно, на кшталт президента Даніеля Ортеги з сусідньої Нікарагуа.

Прихильники вітають Наїба Букеле з переобанням на посаду президента Сальвадору, 4 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Прихильники вітають Наїба Букеле з переобанням на посаду президента Сальвадору, 4 лютого 2024 року

Прихильники вітають Наїба Букеле з переобанням на посаду президента Сальвадору, 4 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Прихильники вітають Наїба Букеле з переобанням на посаду президента Сальвадору, 4 лютого 2024 року

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